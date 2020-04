Sabe cuánto dura una noche y de las tentaciones que acosan a un futbolista cada vez que pone un pie fuera de la cancha. Waldir Sáenz, uno de los ídolos más recordados en Alianza Lima, no solo por sus goles, sino por una agitada vida nocturna, no tuvo reparos en comentar la situación de Jean Deza, quien está a la espera de cumplir su suspensión cuando termine la cuarentena por coronavirus.

Waldir Sáenz sostuvo una charla para Movistar Deportes y “Estuviste en Alianza Lima , y no tuviste éxito, tuviste que ir a varios lados, donde no dejaste huella. El club te da nuevamente una oportunidad y la posibilidad de escribir una historia, en un equipo que está mejor que la vez pasada que estuviste, en todos los sentidos... y no aprovecharla, no es problema de la institución, ya es problema personal”, cuestionó.

El exfutbolista, quien dejó huella en Alianza Lima y alcanzó a gritar 178 goles suyos, deseó que este tiempo de cuarentena haya ayudado al veloz futbolista a reflexionar. “Ojalá esta cuarentena lo haya hecho reflexionar a Deza, por el bien de él, por el bien de su familia y su futuro. Porque es un jugador extraordinario", añadió.

Jean Deza pide una tercera oportunidad para volver a Alianza Lima

Previo al caso Deza, Waldir Sáenz habló en general sobre algunos jugadores que fallaron. “Hay unos chicos que se equivocaron. Hay unos chicos que, creo que no saben la magnitud de cómo es vestir la blanquiazul. Es un club con mucha historia, historia muy rica. Lo otro es que, cuando pase su etapa de futbolista, ahí lo entenderán, en dónde han estado y no lo han aprovechado al máximo”, confesó.

Jean Deza fue ampayado por cuarta vez. (Magaly Tv. La firme)

Vale decir que, hace unos días, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, explicó cuál era la situación actual de Deza.

“Jean Deza fue suspendido por Alianza Lima. Le quedan dos días pendientes. Vamos a esperar que esto pase. Por ahora está separado. Es un tema que lo está viendo un abogado. Más adelante, sabremos qué sucederá con él”, señaló Zevallos el reciente jueves, en diálogo con GOLPERU.