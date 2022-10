Con la nacionalización de Pablo Lavandeira, de Alianza Lima, se amplía el número de futbolistas extranjeros que deciden nacionalizarse en el Perú con la proyección de mantenerse activos en el fútbol peruano, al no ocupar una plaza foránea para el equipo que representan. Este año, han sido tres los jugadores del torneo local -Alberto Quinto, Pablo Míguez y Lavandeira- que recibieron el DNI peruano y se espera que el próximo año un par más obtenga el mismo. ¿En verdad los favorece? ¿Es una ventaja para el club?

La Liga 1 solo acepta cinco jugadores extranjeros en la nómina de cada institución al momento de la inscripción del campeonato. El resto del plantel -23 futbolistas- deben ser peruanos. Razón por la cual las instituciones deben elegir bien a los futbolistas que ocupen estas plazas. No obstante, al realizar su proceso de nacionalización y ocupar cupo de local, le dan la posibilidad a la institución de seguir reforzando al equipo, sobre todo para los torneos internacionales. Considerando que, son estos deportistas los que deben marcar una diferencia en el plantel.

Pablo Lavandeira

El último futbolista de la Liga 1 en obtener su nacionalización fue Pablo Lavandeira de Alianza Lima. “Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante”, dijo al recibir su documentación.

Este año también se nacionalizaron Alberto Quintero y Pablo Míguez. En tanto, anteriormente, Horacio Calcaterra, Emiliano Ciucci, Diego Manicero, Carlos Beltrán, Tiago Cantoro, Alfredo Ramúa, Daniel Ferreyra, Gabriel Costa, Jorge Cazulo, Donald Millán, entre otros.