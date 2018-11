Andre Carrillo asegura que la liga de Arabia Saudita es superior que el Descentralizado | FOTOS

El atacante de la selección peruana y el Al-Hilal de Arabia Saudita, André Carrillo confesó estar sorprendido por el nivel de la liga árabe y aseguró que está en un nivel por encima del torneo peruano.



André Carrillo argumentó que en la Liga de Arabia Saudi todos los equipos dan pelea, además, hay jugadores que sorprenden, por lo que no entiende por que no son más conocidos.



“El torneo árabe es mucho mejor que el peruano. Todos los clubes dan pelea y hay jugadores que, la verdad, sorprenden y te preguntas cómo no son más conocidos. Está muy por encima del nivel del torneo peruano”, dijo André Carrillo en RPP Deportes.

André Carrillo regala una huacha ante Al Wheda pic.twitter.com/FLOdTnu9ZU — Producto Peruano (@producto_pe) 11 de noviembre de 2018

André Carrillo también habló de su llegada al fútbol árabe tras mostrar un gran nivel con la selección peruana en el Mundial de Rusia.



“Tenía la opción de pertenecer a Benfica, también manejaba 3 o 4 opciones más en Europa, pero a lo mejor, iba a pelear el descenso o estar en un equipo grande donde no iba a tener continuidad", manifestó André Carrillo.

Añadió que por ello decidió fichar por el Al-Hilal. "Es un equipo grande de esta zona y conozco al técnico ( el portugués Jorge Jesús)", agregó André Carrillo.



Sobre los últimos encuentros de la selección peruana, André Carrillo manifestó que 'son amistosos que sirven para corregir errores'.