Ángelo Campos fue uno de los últimos jugadores en sumarse al plantel de Alianza Lima y poco a poco se ganó un lugar en el once titular blanquiazul. Él lo atribuye a todo el equipo, pero una cosa es cierta: su arco es el menos batido de la Liga 1.

Y es que, además, hasta el momento, el arquero ha disputado 19 partidos, el mismo número de juegos que lleva Alianza Lima invicto en la Liga 1. A horas del duelo ante Sporting Cristal, Ángelo Campos habla con TROME sobre este momento con el equipo blanquiazul.

En Alianza Lima has encontrado regularidad y eres un arquero con los arcos menos batido, ¿cuál es tu balance en este 2021?

Todavía no puedo hacer mi balance porque todavía no acaba el año ¿no? Quedan aún cuatro partidos: dos por la fase 2 y dos en las finales. Bueno, a fin de año podré hacer mi balance para ver los resultados. Si este año viene siendo grande para mí, ya que gracias a Dios el profesor Carlos [Bustos, DT de Alianza LIma] me dio la confianza absoluta para pararme en el arco y yo estaba listo, preparado y estoy muy contento de este año. que todavía no termina. Sé que cosas mejores faltan, pero contento de seguir trabajando.

Pero tienes pocos goles en contra, por eso te preguntaba si es un buen año.

Este año, cuando llegué a Alianza Lima, lo primero que hice fue tener eso en mi cabeza, de ponerme bien físicamente, mentalmente y ponerme fuerte en todo sentido para llenar las expectativas de lo que es el club Alianza Lima. La verdad, muy contento por todo este año que estoy viviendo, porque es una de las temporadas que más he jugado, ya que tuve regularidad. Los resultados están en cancha y uno siempre trabaja para que en la cancha se vea reflejado. Eso lo tengo en mente y lo aplico día a día.

Hoy valoras más las oportunidades, pues has jugado Liga 2 y ahora estás en Liga 1 vistiendo los colores de Alianza Lima

Yo, a lo largo de mi carrera, he valorado todo lo que pasé porque todo te deja un aprendizaje, sean cosas buenas o malas. En todo momento hay un aprendizaje. Ahora donde estoy me acuerdo de los lugares que he jugado y siempre tengo algo bueno de cada lugar. Este año, jugando en Alianza, estando en el lugar que estamos peleando el torneo. Eso la verdad que todo esfuerzo y trabajo que hubo antes uno lo siente con mucha alegría al día de hoy.

¿Cómo calificas el trabajo del profesor Carlos Bustos al mando del grupo?

La verdad, es un técnico que da mucha confianza dentro del plantel y del grupo. Al profesor Carlos lo conozco del año pasado, que estuvimos en Melgar y ahora me toca compartir con él en Alianza. Es un técnico que da mucha confianza al jugador, deja que el jugador sea libre dentro del campo, pero el futbolista tiene que captar el mensaje del profesor porque siempre dentro de eso hay indicaciones y eso es fundamental para el jugador. Y no asumir riesgos, evitar errores, y todo marche perfecto dentro del campo de juego. Esa confianza que te da ayuda mucho a todos los jugadores dentro del campo.

¿Cómo afrontar estos cuatro partidos?

Lo haremos como lo afrontamos anteriormente. No tenemos que cambiar nada, y seguir por ese camino, entrega y corazón que hemos puesto en todos los partidos. Solamente son cuatro partidos, ya falta poco y la verdad que el grupo está con todo pensando en la gloria máxima.

¿Y qué significa para ti defender el arco de Alianza?

Yo siempre lo he dicho y lo seguiré siendo, soy hincha de Alianza, eso es verdad y uno como jugador creo que jugar en el equipo del que uno es hincha, eso es un premio doble, hasta triple diría yo. Eso lo siento de corazón, la verdad que me alegra muchísimo jugar en Alianza Lima, es lo único que siento en mi corazón, mucha felicidad y alegría. Además, estar en estas instancias con el club del que eres hincha, la verdad no tiene precio. Eso es algo que el dinero no te lo van a dar nunca y siempre va a quedar en el corazón.

Tomas este momento como una revancha, ¿por las anteriores veces que no te pudiste consolidar en Alianza?

Para mí no, porque yo soy muy creyente de Dios y sé que todo pasa en el tiempo justo. Los tiempos de Dios son perfectos y en este momento quizás llegó mi oportunidad ¿no? Ahora sí completa, me tomó listo, preparado y decir que es una reivindicación no lo veo por ese lado. Yo lo veo como que es mi oportunidad de oro y la estoy aprovechando, quiero seguir así para crecer con el equipo.

Ahora, jugando el otro año la Copa Libertadores, ¿eso te dará aún más exposición?

Sí, claro, es evidente. Yo no te puedo hablar del otro año porque mi contrato acaba a fin de año. Pero, si Dios quiere que pueda jugar la Copa Libertadores el otro año, yo tengo una espina porque la jugué el 2018 y la tomaría de una manera bonita. Uno siempre quiere tener más logros en su carrera.

¿Cuándo definirías tu futuro?

No estoy pensando mucho en lo que pueda pasar el año siguiente. Yo quiero cerrar este año trabajando y terminar tranquilo este año porque todavía se puede seguir mejorando estadística y a base de eso, se puede hablar cuando termine el campeonato lo que pueda pasar más adelante. Ahora, yo estoy enfocado en estos partidos y si Dios quiere que continúe en Alianza, yo feliz y encantado, pero vivo el presente y lo que se disputa en el torneo.

¿Cuál crees que ha sido la clave para que Alianza Lima dispute el título este año?

Es trabajo y más trabajo. El grupo se metió en la cabeza que tenía que trabajar el doble, correr el doble y hacer todos un poco más. Siempre la clave del éxito es el trabajo. El grupo puso por delante el beneficio del equipo para estar donde estamos. La verdad que el grupo trabaja espectacular en todo sentido todos los días de la semana y están concentrados. La competencia es fuerte y muy buena porque todos quieren jugar y esa competencia hace que él que está jugando dé el doble porque el que viene atrás te come los talones y va a querer jugar. También quiere su oportunidad, mostrarse y sentir esos minutos de juego que es importante para todo jugador. Los que están adelante no se dejan y eso se muestra en el rendimiento en el equipo.

Campos confiesa las claves del buen momento de Alianza Lima en la Liga 1 | Foto: Liga 1

¿Cómo fue tu primer día en Alianza?

Yo ya conocía al profesor Carlos en Melgar, me dijo: “Tú, con toda confianza, haz lo que estabas haciendo en Melgar” nada más me dijo eso. Partió en eso la confianza.

Esa confianza fue tu motivación para ganarle el puesto a un arquero de experiencia y calidad como lo es Steven Rivadeneyra

Yo llegaba con muchas ganas de trabajar, jugar y querer ser titular. Yo sabía que era difícil y en ese momento el titular era Steven, pero yo soy una persona cien por ciento profesional, esté o no jugando, yo me convertí en muy profesional y entendí que la clave es el trabajo. Yo trabajé muy fuerte para competir, ponerme bien físicamente y mentalmente para que cuando aparezca la oportunidad la aproveche y haga lo que me gusta que es defender un arco. Me tomó bien físicamente y mentalmente preparado y con mucho aprendizaje de la edad. Apareció la oportunidad y solo lo aproveché.

Luego de la espectacular atajada que tuviste con la sub-20, ¿por qué no obtuviste una consolidación en tu carrera como portero?

La verdad, como fue hace tiempo, no lo tengo claro en la mente, pero yo digo que quizás no estaba listo en ese momento o no me dieron la oportunidad. Muchas cosas pudieron pasar. Yo, hablar de ese tiempo atrás, es mucho tiempo y yo no me enfoco mucho en las cosas que no tuve antes, sino en enfocarme en el momento que estoy ahora. Todo lo de antes a mí me sirvió mucho para poder ser la persona, el arquero que soy ahora y me considero que cambié de mente, actitud que me permite ser mucho más profesional ahora.

¿En qué cambiaste?

Cambié por decisiones de la vida y es que ser profesional abarca mucho. Ser profesional es acostarse temprano, comer bien, entrenar muy bien y hasta un poco más. Ser profesional es respetar y ayudar a tu compañero y yo tomé buenas decisiones en el pasado que me ha ayudado a ser la persona que soy ahora, Cambié mi estilo de vida, soy un tipo más centrado, preocupado por mi familia, trabajo y cosas que realmente valen la pena y tengo paz que es lo más importante.

ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL

¿Este domingo ante Cristal será un termómetro para la final?

Yo digo que no, porque no tiene tono de final. Las finales recién la vamos a jugar a fines de noviembre. El partido del domingo es un Alianza vs Cristal, pero va a ser un partido durísimo como todos los que hemos tenido, pero una vez que le cambie el tono a final, eso va a ser otro olor de camerino, otro ambiente y va a ser muy difícil. El duelo del domingo es importantísimo para nosotros porque queremos mantenernos arriba en el acumulado y tenemos que sumar bolsa. Como grupo también queremos mantener ese nivel, en cambio cuando llegue la final va a ser otro ambiente.

¿Qué cosas les preocupa de Cristal?

Cristal es un gran equipo. Yo los veo y manejan muy bien el balón, tienen movimientos muy explosivos y tiene mucha paciencia para atacar al rival y eso es importante. Ellos son unos de los equipo más goleadores del torneo, por eso hay que tener cuidado con esos jugadores como Percy Liza, Christofer Gonzáles, Horacio Calcaterra, Irven Ávila, Riquelme y son jugadores de buen pie y muy explosivos. Entonces son jugadores que ya llevan trabajando muchos años. Cristal, por justa razón, y por lo que hace dentro del campo, han peleado siempre el torneo, es un rival muy duro.

¿Qué tan clave ha sido tener a Jefferson Farfán dentro del plantel para que le vaya bien a Alianza?

Yo he gritado sus goles cuando tenía 11 años y él recién empezaba su carrera en Alianza Lima y siempre marcó diferencia. Es uno de los jugadores más exitosos del fútbol peruano durante la historia, al igual que de la selección peruana. Imagínate tenerlo de compañero, entrenar con él y verlo en el camerino, la verdad que es algo importante para la carrera de todos los compañeros que estamos en Alianza. Jefferson es un jugador diferente y marca diferencia en todo sentido. Yo rescato su persona, humildad y su forma de ser, es un tipazo, sencillo y ayuda mucho al grupo. Suma bastante para el club.

Llevan 19 partidos invictos, ¿cuál ha sido ese sostén para esa racha increíble de estadística?

Hemos sabido sacar resultados con 10 hombres, hemos aguantado cero, la verdad que el grupo siempre se puso el pantalón y trabajó. Alianza es la defensa menos batida, tenemos muchos cero en el arco, pero eso es mérito del equipo. Desde el delantero hasta el arquero sabemos que tenemos que defender. Eso es el equipo y me quito el sombrero por todos, ya que hacemos un trabajo espectacular, se ve la unión y eso ha sido importante para obtener los resultados a final del partido.

