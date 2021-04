Tarde inolvidable. La que vivió Eusebio Acasuzo el 8 de abril de 1979 cuando jugando por Universitario de Deportes venció 2-1 a Palmeiras en su cancha por la Copa Libertadores. Los cremas, que integraban el grupo 3 junto a Guaraní y Alianza Lima, son los únicos que han ganado en Brasil en los 61 años de historia del torneo.

El ‘chevo’ Acasuzo tuvo durante su carrera partidos importantes como cuando le ganamos en Lima a la Argentina de Diego Armando Maradona por las eliminatorias mundialistas para México 86. Luego el huaralino brilló ante Escocia en un amistoso en Glasgow donde incluso atajó un penal. Sin embargo uno de los triunfos que más recuerda el portero, es el que consiguieron ante Palmeiras en Copa Libertadores.

Los cremas habían ganado en Lima los dos clásicos al Alianza de César Cueto, Teófilo Cubillas, Guillermo La Rosa entre otros. Uno por goleada (6-3) y el otro 1-0 con tanto de Carlos ‘Piticlín’ Palacios. Con los brasileños tuvo suerte distinta. Al Guaraní lo goleó 3-0 y con Palmeiras cayó 5-2. Eran los tiempos en que sólo clasificaba un equipo por grupo y a los merengues sólo le valía regresar de Brasil con dos triunfos ya que por goles el empate no les servía. En la interna no había nervios, todos reconocían la calidad de los rivales pero haber ganado bien uno de los encuentros en casa y por goleada daba para pensar en sorprender. Y eso fue lo que ocurrió aquella tarde en el estadio Parque Antártica ante 50 mil espectadores.

Eusebio Acasuzo también destacó con la selección.

Previo al choque, el ‘Gato’ Fernando Cuéllar, capitán y referente de ese grupo reunió a los jugadores y les dijo. " Hoy es el cumpleaños del Chevo y su mejor regalo van a ser los tres puntos” . Todos saludaron al portero y prometieron dar el máximo para celebrar luego con su compañero que agradeció el gesto. A la hora de la verdad, Palmeiras salió con todo a encimar a los cremas y a los 11 minutos Marinho Péres puso el 1-0. Se viene la goleada pensó el hincha crema que tuvo que seguir el choque por la radio, ya que el encuentro no fue transmitido por la televisión en directo al Perú. Sin embargo, apareció la calidad de Germán Leguía quien junto a David Zuloaga y un incansable Freddy Cañamero se adueñaron del mediocampo y empezaron a tocar la pelota.

El partido se volvió de ida y vuelta y los merengues no desaprovecharon las ocasiones que se le presentaron. Percy Vílchez a los 19 y Juan José Oré a los 35 marcaron y voltearon el partido. El segundo tiempo empezó mal para Universitario. A los dos minutos el árbitro Juan Cardelino expulsó al ‘Gato’ Cuellar y el brasileño Toninho por agredirse mutuamente. Con diez jugadores cada equipo, el partido fue más abierto y las ocasiones aparecieron en ambos arcos y pero el ‘chevo’ estuvo a la altura de sus grandes partidos aunque de los nervios el técnico Roberto Scarone se fumó casi tres cajetillas de cigarros. Sobre el final, los dueños de casa sufrieron otra expulsión y terminaron con nueve jugadores. Cuando el juez uruguayo dio por concluído el partido los jugadores fueron corriendo donde el dueño del santo y ahora celebraron como se merecía la ocasión.

En el camarín todo fue alegría y no faltó el que se olvidó que dentro tres días había que jugarse el pase a la siguiente ronda ante Guaraní y pidió la noche libre.El técnico no aceptó y sólo dio permiso para que los jugadores vayan al cine a ver Superman. Cuando el plantel regresó al hotel de concentración se encontró con su técnico que a diferencia de los jugadores estaba preocupado. ¿El motivo? La ausencia de Cuellar para el decisivo partido final. Para el veterano DT, el ‘gato’ no sólo era el líder del equipo, era también otro técnico en la cancha y el que ordenaba a sus compañeros. Scarone no se equivocó. Guaraní goleó a los cremas 6-1 y todos extrañaron a su caudillo luego de ver los garrafales errores de Víctor ‘Cacique’ Bustamante que sintió como nadie la presión de jugar un partido trascendental con pocos partidos internacionales encima. La “U” quedó eliminada, pero la campaña fue más que digna. El equipo quedó segundo con 8 puntos y con el sistema de hoy habría pasado a la siguiente fase sin problemas a pesar de estar en un grupo con cuadros brasileños y el Alianza de las estrellas que no se quedó en cero unidades. Quien diría que pasaron 42 años y nunca más un cuadro peruano volvió a ganar en Brasil.