Ronald Koeman ha pasado de la rabia a la decepción, dos emociones más que negativas para el momento que vive Barcelona tras el sorpresivo empate que tuvo que soportar este domingo ante Cádiz sobre los minutos finales del partido y que lo aleja cada vez más de sus chances de pelear por LaLiga Santander

“Es una decepción, necesitábamos ganar, hemos perdido una gran oportunidad hoy después del tropiezo del Atlético Madrid . No hemos ganado y es una gran decepción”, dijo Ronald Koeman en conferencia de prensa.

El holandés volvió a ser critico con la falta de ambición de su plantel. “El problema siempre es el mismo, no resolvemos el partido antes del final. Tenemos dos o tres ocasiones, pero no lo matamos”, señaló.

“Estoy muy decepcionado, incluso más que el último martes, porque podíamos recortar distancias con los que están arriba, Era un partido en el que no hemos encontrado muchos problemas, este equipo por su calidad tiene que ganar, y no lo hemos hecho”, agregó.

El DT de Barcelona evitó culpar a un solo jugador y reconoció que no pudo tener tranquilidad en el banco azulgrana. “Nervioso no estaba, pero cuando tienes el marcador con solo un gol de diferencia, hasta el final del partido pueden pasar cosas en nuestra contra. Por no sentenciar el partido, dejamos escapar otra vez más dos puntos que no se podían escapar. Por eso estamos decepcionados”, insistió.

“No me gusta culpar jugadores individualmente, en ataque no estuvimos a nuestra altura, sí creamos ocasiones para marcar el segundo gol. Pero con un marcador tan corto, el contrario te puede marcar hasta el último minuto”, reconoció Ronald Koeman.

Fue un penal muy dudoso

El DT se ha llenado de dudas con el penal que generó el empate para Cádiz. “He visto la imagen rápidamente, es muy dudoso de pitar, pero se puede pitar. Para un defensa es importante dónde estás, la situación de la jugada, no sé si Clément Lenglet tiene que arriesgar a ir a por el balón, puede ser que no, pero tengo que analizar la jugada”, detalló.

El entrenador aún no baja los brazos sobre su chance en LaLiga. “Todavía pensamos que podemos hacer algo porque no hay ningún equipo que gana sus partidos fáciles, pero oportunidades como ésta no se pueden desaprovechar”, finalizo.

