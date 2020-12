Ayer 30 de noviembre, fin de mes, la gran mayoría cobró su salario. Están los que cobran poco, los que perciben regular y está Carlos Ascues . Por increíble que parezca, uno de los peores jugadores del descendido Alianza Lima , se embolsó su penúltimo pago del 2020. Según se apreció en el contrato que se filtró en redes sociales, es una suma respetable.

En este documento, que se habría firmado el 1 de enero de este año, señala que el volante sería uno de los mejores del plantel. Algo imposible de creer para uno de los más apáticos, errantes, de pésimo desempeño en la temporada y que hasta se peleó con los hinchas. Hay que recordar que, en mayo, cuando se dio la reducción de sueldos en el club, fue el único que se negó a esta medida.

Carlos Ascues falla desde los doce pasos: S. Huancayo vs. Alianza Lima (Video:GOLPERU)

El pasado sábado, ante Sport Huancayo en un momento crucial, pateó sin actitud y falló el penal que hubiera acercado al empate . Tampoco quiso salir, pese a estar lesionado. Además, ya había errado de la misma manera otra pena máxima ante la San Martín. Quien no se guardó las críticas fue el goleador histórico Waldir Sáenz. “Este año ha sido un desastre. No fue un líder positivo, se equivocó varias veces y no dio la talla”, aseveró ‘Wally’.

Palabras más, palabras menos, ayer Carlos Ascues aumentó su cuenta de banco. Mientras tanto, el hincha llora.

