Con unas estadísticas impresionantes, Alianza Lima se coronó ganador de la Fase 2 de la Liga 1 tras imponerse por 1-0 a Carlos A. Mannucci, con gol de Wilmer Aguirre.

Y es que los dirigidos por Carlos Bustos con este triunfo alcanzó su séptima victoria consecutiva, que le permitieron poder ganar la fase 2 y disputar la final del campeonato ante Sporting Cristal.

Tras este triunfo, el técnico blanquiazul, Carlos Bustos habló y dio detalles sobre el éxito de su equipo que lo llevó a ganar la fase 2.

“Hemos hecho una fase 2 buena, todavía falta cumplir con el reglamento de la bolsa de minutos. Fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, Mannucci es un equipo durísimo, con muchos argumentos, su pelota parada es muy buena, tiene gente de oficio. Nosotros pudimos desequilibrar por las bandas”, dijo a Gol Perú.

Análisis del partido

“Hubo algunas situaciones en las que pudimos manejar mejor el juego y por no hacerlo le dimos posibilidades de pelotas paradas, la más clara fue la que chocó en el palo. No fue un partido con tantas situaciones de gol, después sí nosotros cuando el rival arriesgó tuvimos para haber convertido otro gol”, manifestó.

Un Alianza imparable

“Es un club hermoso para trabajar, cada uno de nosotros entiende como es el compañero, siempre han estado comprometidos en la cancha, hemos sabido sobrellevar los distintos momentos de los juegos, no es fácil ganar partidos y Alianza en esta fase 2 tiene 12 ganados y 3 empates, es un porcentaje increíble y es en base al esfuerzo, a la entrega de los jugadores, a la gente que estamos detrás, al comando técnico, a la gente que maneja el club. No me quiero olvidar de la gente que trabaja día a día, este club merece pelear los torneos y el grupo lo ha comprendido muy bien y se entregan en cada entrenamiento y en cada partido”, comentó.

¿Cómo vio el desempeño de Jefferson Farfán ante Mannucci?

“Lo golpearon el día del partido contra Argentina pero está muy bien, estamos muy contentos de que él se sienta bien”, señaló Bustos.

¿Bustos seguirá en Alianza? DT responde la interrogante

“Estamos felices de estar acá, este es un equipo grande, creo que todavía no es momento de pensar en eso. Me han manifestado la intención pero primero tenemos que estar enfocados en esto”, sentenció.

