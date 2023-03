Carlos Compagnucci hizo lo que pocos entrenadores están dispuestos a reconocer, que se equivocan. Tras alejarse de Universitario de Deportes, el argentino fue invitado del programa ‘Al Ángulo’ donde reveló cual fue uno de los errores que le costó su inesperada salida del cuadro crema.

Diego Rebagliati se encargó de invitar al entrenador a reflexionar sobre aquel detalle sobre el que no pudo trabajar con el cuadro crema. “No se te pasó por la cabeza decir: Ya el trabajo de campo está hecho, ahora lo que viene esta más desde lo humano. No sé, irme a comer con dos o tres, llevármelos a conversar a fuera de Campo Mar. Llevarlos a mi casa. Acercase más… ”, dijo el ex zaguero celeste.

La respuesta del estratega dejó sorprendido a más de uno. “ Yo te doy la razón y capaz esa es una de las cosas en las que yo fallé y tendría que mejorar. A lo mejor esas relaciones más íntimas sirven para descargar tensiones ”, dijo Compagnucci a modo de ‘mea culpa’.

Carlos Compagnucci hizo 'mea culpa' tras salida de Universitario (Video: Movistar Deportes)

¿Qué dijo Carlos Compagnucci de su realación con Piero Quispe?

El DT también reveló que su engreido era Piero Quispe, pero le habría faltado acercarse a los demás. “ Yo tengo buena relación con mis jugadores, no con todos es la misma, siempre me cargan (se burlan) los jugadores cuando lo cargo y lo beso a Piero Quispe , capaz con otros jugadores no soy así, pero así es esto de las relaciones humanas y por ahí me faltó eso ”, expresó.

“ Lo que yo quiero es que el jugador esté tranquilo, y quizás yo no transmito desde mis gestos esa tranquilidad que hoy necesita el jugador de la U para afrontar este tipo de partidos ”, dijo con una honestidad a prueba de balas.