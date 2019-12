Finalmente se pronunció. Christian Cueva escogió el programa ‘Sobremesa’ de Radio Ovación para hacer un mea culpa y aceptar que cometió errores que afectaron a su familia, luego de que varias famosas lo acusaran de querer sacar los pies del plato. Ahora, a pocos días de su boda, ha recuperado la confianza de su pareja.

“Siento mucha cólera, he cometido errores en mi vida por confusiones personales que he tenido. A mí me duele mucho que todas esas cosas que he cometido tengan que lastimar mucho a mi familia. Yo no veo TV pero siempre me comentan que sale a hablar tal o cual persona y estoy cansado de eso. Ya no tiene sentido que las personas se sigan sentando y buscar el morbo a eso, por más que se diga sea verdad o mentira, eso ya es maldad. Yo no voy a hablar con medios de espectáculos, no quiero esa vida para mí, quiero que termine esto y que se respete un poco a la familia, a mis hijos nada más”, dijo en la entrevista.

En ese sentido, aceptó que tuvo que pedirle perdón a Dios y a su familia. “He tenido que conversar este caso con mi señora, que la situación que he estado pasando, no por una crisis de pareja, ha sido una confusión personal”, explicó.