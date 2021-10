A sus 25 años, Juniors Barbieri viene ganándose un puesto en el arco de Cienciano, al menos en los últimos juegos tuvo la oportunidad y no defraudo. El exSporting Cristal ya lleva tres temporadas en el elenco cusqueño y con sus atajadas contribuyó a que consigan la clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada.

TROME llamó a Juniors Barbieri, arquero de Cienciano para que haga un balance de la temporada, a falta del último juego ante Alianza Lima, la semana que viene.

¿Cuál es tu balance de la temporada?

No lo inicié como me hubiera gustado, hubo fechas donde no salía en lista, sentía mucha frustración, porque uno siempre quiere estar presente en cada partido, sin embargo desde mi posición traté de apoyar al grupo a que salgamos adelante.

En redes sociales consideran qué deberías tener más oportunidades, ¿tú como tomas esos halagos?

Los tomo con calma, yo siempre dije que mientras me toque daré lo mejor, porque siempre me siento preparado, para eso me entreno día a día como si fuese a jugar el fin de semana, quiero seguir aportando con mi trabajo, siento que aún puedo sacar mi mejor performance con más partidos jugados, ya dependerá de donde me toque estar la temporada que viene.

El guardameta del elenco cusqueño charló con TROME sobre las claves para conseguir la clasificación a un torneo internacional la próxima temporada.

Con 25 años y una carrera por delante, ¿cómo evalúas tu trabajo?

Me siento feliz de que el trabajo que vengo realizando venga dando frutos, pero no me conformo, quiero obtener más logros y seguir creciendo, espero pueda seguir teniendo la confianza del entrenador.

¿Anhelas volver a Cristal, club que te formaste?

Desde que salí de Cristal, mi meta siempre a sido regresar y tapar en el club donde me formé, para los que me conocen bien no es un secreto que quiero mucho a la institución, sin embargo estos 3 años con Cienciano han hecho que quiera continuar en este club y regalarle alegrías al pueblo cusqueño que me ha recibido desde el primer día de la mejor manera.

Una alegría que Cienciano vuelva a una competencia internacional después de tiempo, ¿cuál fue la clave?

Sin duda alguna la clave ha sido la entrega en cada partido, en cada entrenamiento, y el grupo que se formó, porque cuando las cosas no iban tan bien siempre estuvimos juntos ante las críticas, seguimos trabajando sin poner excusas y creo que nos sentimos dentro del campo familia, al que le tocaba jugar siempre se le respaldó, todo apoyando desde su lugar.

El último rival del torneo será Alianza Lima, ¿qué les preocupa?

Sabemos que es un equipo que viene haciendo las cosas bien en todas sus líneas, sin embargo nosotros también somos un gran equipo, iremos a cerrar el año de la mejor manera posible.

