Claudio Pizarro está dispuesto pisar cualquier terreno. La leyenda de Bayern Múnich quien hace un día no descartó su acercamiento a la política del país, ahora muestra la misma disposición para colaborar con el fútbol peruano, pero desde el sillón más grande de la FPF.

“En algún momento me gustaría tener un cargo administrativo en el fútbol peruano. ¿Claudio Pizarro presidente de la Federación Peruana de Fútbol? No suena mal”, comentó en una entrevista para el programa ‘Barrio Fútbol’.

El jugador reconoció que en su época como capitán de la ‘Blanquirroja’ siempre tuvo una relación distante con los directivos de la Videna. “Cuando estaba en la Selección, andaba concentrado con el equipo, no he tenido una buena relación con la FPF. Yo también he ido al TAS para limpiar mi nombre”, contó el ‘Bombardero’.

Claudio Pizarro revela sus intenciones políticas (Video: Instagram)

El artillero, hoy embajador del Bayern Múnich fue muy crítico con la actual directiva de la FPF. “Creo que deberían haber dado un paso al costado (la gente encargada). Tal vez una reforma en la FPF, sin duda debe haber cambios. Luego del fallo del TAS, quedamos malparados”, sintetizó.

También reconoció que no tiene mayor relación con el DT de la selección peruana después que lo dejó fuera de Rusia 2028 “Después de la última convocatoria no tuve ningún otro contacto con el profesor (Gareca). Ningún tipo de sentimiento, espero que le vaya bien con la Selección y con los objetivos que se han trazado”, dijo sin ánimo de polémicas.

También aclaró el tema de su posible despedida con Alianza “En el último año cuando salió el tema de no jugar más, hubo un acercamiento con Alianza, pero yo le había dado mi palabra al Bayern. No se dio la oportunidad de regresar, pero las ganas siempre estuvieron”, añadió.

El bombardero espera disfrutar desde Alemania la magia del juego de Jefferson Farfán en Alianza Lima. “La vuelta de ‘Jefry’ al equipo aliancista es algo muy especial para todos los hinchas y que pueda estar en el fútbol peruano, la gente se va a poder deleitar con su calidad”, finalizó.

