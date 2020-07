Claudio Pizarro salvó el descecnso de la Bundesliga con el Werder Bremen y le dijo adiós al fútbol profesional. El equipo verde eliminó en los Play Offs al Heidenheim y disputará una temporada más el torneo por la primera división alemana. La pregunta que a más de uno se le vino a la cabeza fue: ¿y la Selección Peruana?

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, sostuvo, en conversación con Radio Ovación, que se pensó en alguna despedida para Claudio en la Selección Peruana, sin embargo, aún nada puede ser planificado por la pandemia.

“En esta coyuntura es difícil planificar algo así. Cuando estuvimos en Alemania para el amistoso hablé con él y prefirió en ese momento que no ya que aún estaba en actividad. He tenido comunicación pero aún no hemos tocado este tema, espero que haya posibilidad. Por la coyuntura todavía no podemos planificar nada, obviamente él se merece una despedida a estadio lleno. La intención de hacer la despedida siempre está”, afirmó García Pye.

El ‘Bombardero’ fue capitán del equipo nacional desde inicios de siglo hasta el año 2016, cuando disputó su útlimo partido. Es cierto que los resultados no lo acompañaron, pero su jerarquía y liderazgo nadie la puede poner en duda.

Claudio Pizarro debutó con la camiseta blanquirroja un 29 de junio de 1999 en el triunfo 3-2 ante Japón por la Copa América de Paraguay.