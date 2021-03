Ver a George Forsyth con opciones de convertirse en Presidente de la Republica, en las Elecciones 2021, parece haber despertado las ambiciones políticas de Claudio Pizarro. El delantero uno de los peruanos más exitosos en Europa reconoce que está interesado en resolver problemas que adolece el Perú como la corrupción y el difícil acceso a la educación.

“A mí, en verdad, nunca me ha llamado la política, pero estoy preocupado por todo lo que veo ahora. No descarto meterme a la política, porque veo que es una manera de hacer algo por el país”, reconoció el ‘Bombardero’ en una entrevista con Renato Cisneros en Instagram.

Claudio Pizarro reconoció, además, que no votaría en las Elecciones 2021 debido a que su DNI tiene la dirección de Lima, por lo que descartó que no votaría por George Forsyth. “Por lo que escuchaba, la estaba haciendo bien en la alcaldía de La Victoria, pero ser presidente es un tema aparte”, comentó Pizarro.

Claudio Pizarro revela sus intenciones políticas (Video: Instagram)

Asimismo, agregó respecto a los demás candidatos. “No veo a nadie o ninguno por el que diga ‘por este quiero votar’. Tendría que elegir al mejor de los peores o de los malos. Es difícil. No he analizado mucho el tema”, señaló.

“Me preocupa la corrupción y la falta de educación”

Finalizada su carrera como jugador el ‘Bombardero’ se ha interesado en los principales problemas del país. “Hay algo que me viene preocupando es el tema del Perú, ver el tema de corrupción de la falta de educación y es un tema que me llama la atención últimamente. Ahora que me intereso en el tema digo ‘guau’ cuánta corrupción hay en mi país y es un tema que hay que compartirlo y conversarlo con gente relacionada a este tema”, sentenció.

Aborto y matrimonio homosexual

Ante una eventual campaña política, Claudio Pizarro tiene claros algunos temas. “Soy creo un poco más conservador que liberal... “, pese a esta declaración no se mostró en contra de dos posturas polémicas como el aborto y el matrimonio entre personas de un mismo género.

Claudio Pizarro se autodefine como candidato conservador (Video: Instagram)

“En cuanto al aborto la decisión es de la persona, pero habría que analizar muy bien la situación. En cuanto no tengo ningún problema tengo muchos amigos gays. He vivido en Colonia y es una ciudad muy abierta a estas cosas”, reconoció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Semana Santa 2021: ¿Qué actividades estarán permitidas?