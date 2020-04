Coronaviros en el Perú | La pelotita sigue sin rodar en nuestras canchas, el pasto esta crecido y amarillo sin saber cuando sonará un nuevo pitazo inicoal. Hoy el ministro de Salud, Víctor Zamora

ha valorado que la Liga 1, debería reanudarse cando el gobierno tenga en su poder la vacuna contra la Covid-19 que ya cobró más de 80 víctimas en nuestro patria.

Víctor Zamora, comentó que es un aficionado al fútbol, y no ocultó su hinchaje por Universitario de Deportes. “A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U', sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, señaló el titular de la cartera.

La FPF que suspendió la Liga 1 hasta el 30 de marzo, pero las medidas de Gobierno del Perú se extendieron hasta el 12 de abril. Sin embargo superada esta fecha tampoco existen las garantías para que empieze

a jugarse el fútbol profesional. La FIFA, por su lado, se pronunció y dejó en claro que la salud está por encima de todo.

Liga 1 quedó suspendida hasta el 30 de marzo por coronavirus

“Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener fútbol pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes. Si el fútbol puede dar una lección de vida, es esta. En la FIFA ponemos la salud en primer lugar”, expresó Infantino.

La posibilidad que se cancelen la Liga 1 hasta el 2021 no se ha considerado en la FPF y todo haría indicar que la reanudación de la Liga 1 irá en coordinación de la mano del Gobierno del Perú, FIFA y Conmebol. Por el momento esta claro que ante una reanudación esta sería sin público.