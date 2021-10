Cristian Jeandet, exjugador de Boys: “Todos sabemos cómo se vive el fútbol ahí en el Callao y el amor que le tienen a esa camiseta”

Este sábado, Sport Boys se enfrenta a Sporting Cristal, en duelo programado por la fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Nacional desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de TROME.

Para el elenco de Sport Boys es un partido clave y con 36 puntos, se ubica en la séptima posición del acumulado y solo le basta un empate para pegar la vuelta a un torneo internacional después de 21 años.

Por eso, desde Argentina, un exjugador rosado anda pendiente y anhela que este grupo pueda conseguir esa alegría que todo el Callao sueña. ¿De quién se trata? En la temporada 2003, Cristian Jeandet llegó al Callao para hacerse un nombre en el fútbol peruano. Poseía una muy buena técnica y era un delantero oportunista, letal y siempre atento al error del rival. Usaba la ‘9′, en los dos periodos con Sport Boys anotó 16 goles en total y se robó el cariño del pueblo ‘Chalaco’.

TROME llamó a Cristian Jeandet, quien actualmente trabaja desde hace tres años, en las formativas del club Atlético Vélez Sarsfield.

“Lo sigo al Boys. Estoy al tanto de todo por las redes sociales. Además, estoy en contacto con los chicos por intermedio del grupo. Por suerte, están atravesando un buen momento los muchachos y ojalá se pueda concretar la posibilidad de disputar una competencia internacional. Yo desafortunadamente no tuve la suerte de competir a nivel internacional con el Sport Boys, ya que es quizás uno de los sueños que no pude cumplir, pero ellos tienen la posibilidad y ojalá no la dejen escapar”, manifestó Cristian Jeandet en exclusiva a TROME.

“Vienen trabajando bien, los resultados acompañan y para la gente sería una satisfacción tremenda. Todos sabemos cómo se vive el fútbol ahí en el Callao y el amor que le tienen a esa camiseta. Yo de mi parte, como les digo siempre, solo les deseo lo mejor, que el resultado sea positivo y no tengo duda de que los titulares harán de todo por conseguir ese objetivo, porque esa camiseta obliga a una entrega permanente ¿no?, van a dejar todo en el campo de juego. Desde acá (Argentina) voy a hacer fuerza para que se concrete eso. Les deseo éxitos y lo mejor para que se concrete el sueño que todos los hinchas anhelamos. Yo me considero un hincha más”, sentenció Jeandet a este diario.