Luis Guadalupe también vive la cuarentena y su restaurante ha sido uno de los tantos negocios que viene sufriendo los efectos del COVID-19, pero desde su local el popular ‘Cuto’ brindó una entrevista en la que comentó muchas anécdotas, ente las cuales recordó el día que inventó el 'matamoscas’ cuando tuvo frenar a Neymar que estaba en su mejor momento con Santos, antes de viajar a Barcelona donde se convertiría en una estrella mundial.

Luis Guadalupe en diálogo con Michael Succar para Movistar Deportes compartió una de las recordadas anécdotas cuando tuvo al frente a la máxima estrella brasileña y cómo hoy el jugador del PSG, ple pidió que pare con la violenta marca que le ejercía cuando Santos enfrentó Juan Aurich en la Copa Libertadores del 2012.

“Cuando salí al campo pensé a este tengo que asegurarlo rápido. Ese era su último año,ya lo había comprado Barcelona, Yo dije esta es la oportunidad, algo tiene que quedar en la historia y ahí quedó el ‘Matamosca’. Era bien flaquito y bien respetuoso, En una lo garré justo y me dijo ‘Tranquilo Guadalupe...’ yo lo miraba serio no me reía con nadie y sabía que yo era quien lo iba a rascar”, contó Luis Guadalupe.

Pero el momento más intenso entre Neymar y el popular ‘Cuto’ llegaría después. “Luego viene una jugada por la derecha y yo quería ir ala pelota , pero llego a destiempo. Cuando lo agarre ‚e di cuenta que lo hice volar. Calladito no más se la comió, no se paró malcriado como otros. Tampoco es que fui a malograrlo, fui abajo. Quedó una experiencia bonito por que pudo 'probarlo’ antes que se vaya a España”, recordó.





Luego el 'Cuto’ recordó también el día que tuvo que Bautizar a Luis Advíncula cuando quiso hacerse el ‘rápido’ cuando llegó a Juan Aurich. “Él estaba en el equipo B y ya lo había visto que era rapidísimo, me acerqué y le dije: ‘tu vuelves a pasar por acá y vas a ver lo que te va a pasar’. No sé en qué estaría pensando y no me hizo caso. Cuando quiso prender la moto yo ya estaba encima. Lo agarré por el costado y se quedó sin respiración. Tuvieron que sacarlo de la práctica”, indicó Guadalupe, quien se proclamó como “sobreviviente” entre “que venden más humo”.