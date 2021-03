Sacó las garras. Luis Cuto Guadalupe, ex jugador de Universitario de Deportes, la emprendió contra el entrenador Ángel Comizzo. La reacción del ex defensa crema fue por las palabras del entrenador contra Sporting Cristal.

“Es lamentable que un entrenador extranjero venga a trabajar a nuestro país y se exprese de esa manera contra un club peruano. Eso no puede ser, no se puede permitir, pero acá lo aplaudimos”, expresó Guadalupe.

Luego agregó: “Que hablé así, es imperdonable. Me hubiera gustado que salgan los referentes de Sporting Cristal y lo pongan en su lugar. Cada club tiene su historia”, añadió el popular ‘Cuto’.

Pero conforme pasaron los minutos Guadalupe se enfureció: “Si un entrenador se expresa así de Universitario, yo voy hasta su casa, le toco la puerta, y lo pongo en su lugar”, agregó Guadalupe en el programa Toca y Pasa Perú.

🔥¡COMIZZO TIENE QUE MOSTRAR RESPETO!🔥

Hoy conversamos con Luis 'El Cuto' y condenó las declaraciones de Ángel David Comizzo 🧠 hacia #SportingCristal. pic.twitter.com/tovVYq2g9J — TOCA Y PASA PERÚ (@tocaypasaperu) March 11, 2021

El ex defensor de Universitario se mostró muy contrariado por permitirle esas palabras a un foráneo. “Ningún técnico peruano en la historia que haya dirigido afuera, sea en Brasil, México, Argentina, se ha expreso así de un equipo del lugar que trabaja”, agregó.

Para el ‘expreso de medianoche’, el ‘flaco’ es un ingrato. “Cuando una persona no muestra respeto en un país extranjero que le abrió las puertas para trabajar no tiene gratitud”, dijo ex defensor de la selección peruana.

Para el creador de la frase ‘tengo hambre” en la ‘U’ le permiten todo a Ángel Comizzo. “A él (Comizzo) lo han premiado, sacaron a Gregorio Pérez, quien hacía un buen trabajo, para ponerlo en la ‘U’. Eso es lamentable”, sostuvo el ‘Guagua’.

Dejó a la ‘U’ por dinero.

Los hinchas y la gente del fútbol recuerdan cuando el argentino se fue sorpresivamente dejando a Universitario en el año 2014 para irse a México. Eso también lo tiene presente, Guadalupe.

“No me olvido que dejó tirando cintura a la ‘U’, se fue a México por dinero y nos abandonó. Yo sé la historia a mí que no me vengan con cuentos. Se fue entre gallos y media noche sin despedirse de los jugadores”, afirmó Guadalupe.

Luis 'Cuto' Guadalupe es una voz autorizada en Universitario de Deportes. Formado en el club, logró el tricampeonato con los cremas.

Siempre en la polémica.

Tras varios años en Perú donde dirige a Universitario, por tercera vez, y en una oportunidad a César Vallejo con el que perdió la categoría, Ángel Comizzo ha vivido siempre al límite con sus acciones.

El entrenador Ángel Comizzo a lo largo de su carrera siempre ha caminado al límite del reglamento. Eso le costó muchas expulsiones. Siempre fue un tipo polémico. Video: Gol Perú

“Comizzo es un soberbio, arrogante y no respeta al Perú. Tiene que ubicarse. Tiene que tener más respeto y más aún cuando está en otro país”, acusó Guadalupe.

Finalmente, Guadalupe, dio cuenta de la personalidad del actual entrenador de Universitario. “Sé que Ángel Comizzo es una mala persona, se cree superior a los demás. Ya es tiempo que le pongan el parche y lo digo yo como hincha de Universitario”, finalizó.