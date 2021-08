A fines del siglo pasado, nuestro balompié tuvo su ‘Diablo’. Un jugador de ida y vuelta, que defendió los colores de Universitario de Deportes, Sport Boys y llegó hasta a vestir la camiseta de la selección peruana. Eddy Carazas tiene mil historias que no volvería a repetir, pero una que lo marcó para siempre: ver a Luis Guadalupe en ropa interior. Asume que se equivocó al ser ‘racista’ con Marko Ciurlizza y no confiar en el ‘Gordo’ Alfredo González. Entre bromas, envía un mensaje a las nuevas generaciones. Todo lo que no volvería a hacer como jugador profesional.

SER RACISTA CON MARKO CIURLIZZA...

Cuando llegué a la ‘U’, fundamos el cuarto de concentración llamado ‘África’. Allí parábamos ‘Cuto’ Guadalupe, Roberto ‘Foca’ Farfán, Carlos ‘Mágico’ Gonzales, ‘Pachito’ Guzmán y quien habla. No ingresaba ningún ‘blanco’. Marko Ciurlizza quería entrar, lo botábamos y le aclarábamos: “Fuera de acá, no eres negro como nosotros”. Quería estar en la chacota y nunca lo dejamos por su color de piel.

ANDAR DE MADRUGADA EN EL ‘LOLO FERNÁNDEZ’...

Una vez vi al ‘diablo’. Me levanté plan de 3 de la mañana, salí del cuarto donde dormía en el antiguo estadio de la ‘U’ y veo por la ventana una figura morena, inmensa, que paseaba por los jirones del lugar. Me toqué de nervios, no sabía si gritar o quedarme callado. Hasta que me quedo observando detenidamente y era Luis Guadalupe caminando en sunga (ropa interior) entre todo el silencio de la oscuridad. Creo que ese día vi al demonio.

TRABAJAR CON RAMÓN QUIROGA...

Es un técnico muy malévolo, dañino. Yo jugaba en Aviación y él dirigía. Una vez perdimos por su culpa, realizó un mal planteamiento para un choque ante UPAO. Fue su responsabilidad y dijo que yo había ido para atrás. Al año siguiente se fue al Unión Minas y hablaba mal de mí. Si Dios me diera la oportunidad de regresar al balompié no trabajaría nunca con ese señor.

CONCENTRAR CON ‘PACHITO’ O ‘COCOCHO’...

En la selección me tocó dormir con ‘Cococho’ Reyna. A ese parecía que le pagaban por hablar. Toda la madrugada se pasaba contando historias, tenía más cuentos que ‘Condorito’, una cosa impresionante. El otro, ‘Pacho’ Guzmán, te relataba anécdotas de su barrio, vivencias y no se callaba jamás. Ese era el verdadero ‘Narrador de la Cripta’. Dos grandes personas, pero más difíciles para dejar dormir.

DUDAR DE ALFREDO GONZÁLEZ...

Cuando empecé a triunfar en la ‘U’, quería tener mi casa en El Agustino. El ‘Gordo’ me dijo: “Si te vas a comprar allí, ni un sol te voy a dar”. Yo renegaba, le respondía: “Es mi plata”, pero él nada de soltar. Hasta que se me acercó Giuliano Portilla, mi compañero de equipo: “Cómprate por donde yo tengo mi terreno en Surco”. Le respondí que si estaba cerca del ‘Lolo’ por qué me iba a ir tan lejos. Pero de terco me ganó Alfredo y compré. Ahora mis hijos viven en un lugar bonito, seguro, bueno.

TE PUEDE INTERESAR

Brasil ganó a España y se llevó el oro en fútbol masculino de Tokio 2020: resumen y goles de la final

Christian Pacheco en Tokio 2020 EN VIVO ONLINE vía Claro Sports: Sigue la maratón masculina de los Juegos Olímpicos

La versión del ‘10’: Lionel Messi explicará su salida del Barcelona en conferencia de prensa

“Me ofrecieron un millón de dólares para tener un hijo”: Melissa Klug se confiesa en ‘La fe de Cuto’

Gladys Tejeda y Jovana De la Cruz concluyeron la maratón femenina de Tokio 2020 como las mejores latinoamericanas