Ahora les traigo una historia que me sucedió con la selección peruana en el preolímpico del 96 que lo disputamos en Tandil, Argentina. La semana pasada les conté que estuve a punto de quedar fuera de esa selección por quedarme dormido, pero al final ya les narré la historia y la libré. Pero en ese preolímpico no nos fue bien. Esa es la verdad, por más dura que suene. Hubo muchos factores que sucedieron, pero nos quedamos con una sensación de que pudimos hacer algo más, pero hubo una zona del equipo que falló más de la cuenta y eso nos pasó factura.

Recuerdo bien que debutamos ante el poderoso Brasil. En ese Scratch recuerdo que empezaba un joven Roberto Carlos, que un tiempo después llegó a Real Madrid y lo ganó todo. El partido lo comenzamos ganando con gol de Jean Ferrari, el mismo que ahora es administrador de Universitario. Así como lo lee. El encuentro estaba controlado, estábamos bien. Pero lamentablemente al final caímos por 4 a 1 ante la ‘Verdeamarelha’. Hasta un gol olímpico nos hicieron. Fue terrible, fue un muy golpe duro.

Fue al final de ese duelo que sucedió la historia que les estoy narrando. Yo estaba con toda la desazón o bronca por la derrota. En ese momento tenía un carácter muy rebelde. No es novedad. Había jugado de delantero. Mientras botaba mi bronca y me prestaba a enrumbar al vestuario, escuchaba el aliento que nos dábamos entre los compañeros, en eso veo que se me acerca el técnico brasileño Lobo Zagallo. En un primer momento pensé que iba en busca de otra persona. Pero cada vez lo veía más cerca de mí. En eso se pone frente a mí y se detiene para hablarme. Ya no quedaban dudas. Fue por mí.

Hablar del entrenador brasileño Mario Jorge Lobo Zagallo son palabras mayores. Es una leyenda viviente en Brasil y para el fútbol mundial ya que salió campeón mundial como futbolista en Suecia 1958 y Chile 1962 y también lo hizo como entrenador al ganar el Mundial de México 1970. Como si eso no fuera poco, también fue parte de los cuerpos técnicos que alcanzó la Copa Mundial con la ‘Canarinha’ en el mundial de Estados Unidos de Estados Unidos en 1994 y Corea Japón del 2002. Entonces todos tenemos claro que Lobo Zagallo es una eminencia en el fútbol mundial.

En ese momento quedamos frente a frente y el entrenador Zagallo en su masticado ‘portuñol’ (portugués con español) me dice así : “Buen partido, te felicito” , me dijo el estratega. A lo cual le agradecí por sus palabra y sobre todo porque se tomó su tiempo de ir a buscarme. Acto seguido me dice y hace el gesto para intercambiar camiseta a lo cual accedí. Me dice que me enviará al vestuario peruano a un auxiliar con la camiseta de Brasil.

Efectivamente, estando en el vestuario se acercó el auxiliar brasileño llevando la camiseta de Brasil. Salí en su busca con la camiseta peruana para hacer el intercambio de camiseta. Me despedí muy amablemente.

Luego enfrentamos a Uruguay. Caímos por 4 a 2 ante los ‘Charrúas’. En ese duelo pude anotar un gol. Pero más allá de todo el grupo hizo una buena presentación en ese torneo. Sé que muchos incrédulos no creerán en la historia que le estoy contando. Pero así sucedió. Tal cual. Lobo Zagallo me pidió la camiseta peruana que utilicé en ese partido.

