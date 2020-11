Daniel Ahmed, técnico interino de Alianza Lima, se pronunció tras dura derrota ante Sport Boys. El cuadro ‘blanquiazul’, que depende de sí mismo para salvar la categoría, tiene 2 finales en la Liga 1: Mannucci y Sport Huancayo. ¿Habrá ayuda divina?

“Desde ya Dios nos está ayudando porque los otros dos equipos no ganaron, pero no podemos depender de otros. Tenemos que revertir esto, solo tenemos tres puntos de ventaja. Somos hombres, ya no somos niños, tenemos que afrontar las acciones y pelearlas. Acá no hay que ocultar ni esconder nada, estamos en una situación difícil”, declaró el estratega en diálogo con RPP.

El director técnico de Alianza Lima sabe que el miércoles tendrá que batallar ante un Carlos A. Mannucci que llega con hambre de hacer un buen papel, por lo que mandará a lo mejor de su plantel con la intención de romper la mala racha que los persigue.

“Este partido era muy importante para nosotros, somos conscientes de eso. No tengo dudas de que Alianza Lima se va a quedar en primera este año, pero eso se tiene que ver reflejado el miércoles. Los resultados no se están dando y debemos revertir esta situación. Es Alianza, es un equipo grande, tiene que estar acostumbrado a la victoria. El miércoles es nuestra próxima batalla”, agregó.

