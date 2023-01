Se cansaron de las mecidas. Los integrantes del Deportivo Municipal, que dirige Ángel Comizzo, no han cobrado diciembre del año pasado, además tampoco han percibido nada en este enero del 2023.

Por tal razón, el plantel decidió no entrenar y ya sumaron 48 horas sin trabajar. La huelga parece no tener solución, porque los directivos no tienen la solvencia para cumplir y los ediles no piensan retroceder.

Christopher Olivares es nuevo refuerzo de Municipal

La directiva de Deportivo Municipal sigue trabajando de la mano del técnico Ángel Comizzo para cerrar la contratación de refuerzos con miras a la temporada 2023. En ese sentido, se confirmó el fichaje de un hombre de experiencia para la zona ofensiva: Christopher Olivares, quien militó en Sporting Cristal, vestirá los colores de la ‘Franja’.

El delantero de 23 años no logró consolidarse en La Florida y desde hace unas semanas, al finalizar el torneo local, se convirtió en jugador libre. Los ‘Ediles’ no tardaron mucho en iniciar el contacto con el espigado atacante y finalmente este lunes se conoció que hubo un acuerdo entre las partes.

“El Club Centro Deportivo Municipal se complace en anunciar el fichaje de Christopher Olivares por una temporada”, fue el mensaje que utilizó la institución para presentar a su flamante refuerzo. De la misma forma, la escuadra compartió algunas fotografías del futbolista posando con la indumentaria que defenderá desde ahora.

Recordemos que el atacante nacional viene de un 2022 irregular con Sporting Cristal, dado que solo disputó 19 partidos (cuatro como titular) y su aporte no fue tan determinante: anotó dos goles y brindó dos asistencias. Y en la Copa Libertadores, Olivares tuvo tres apariciones, siempre ingresando desde el banquillo, y no pudo marcar.

Cabe mencionar que la llegada de Christopher a Municipal tiene que ver con la salida del paraguayo Roberto Ovelar, quien regresó a su país luego de dos años. En ese período, el experimentado goleador guaraní registró 18 anotaciones en 49 presentaciones por la Liga 1, dejando un espacio que será complicado de suplir.

Por lo pronto, Olivares se unirá a los trabajos de pretemporada de ‘Muni’, los cuales empezaron la semana pasada, bajo la atenta mirada del técnico Ángel Comizzo. Christian Flores, Jair Toledo, Anthony Quijano, Carlos Solís, Steven Rivadeneyra y Jair Céspedes son otras de las caras nuevas en el plantel edil.

