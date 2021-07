Un día miró a todos lados y descubrió que el fútbol había sido una linda etapa, pero ya era el pasado y que era tiempo de generar ingresos para el hogar. Puso en una balanza sus habilidades y conocimiento y asumió que era tiempo de trabajar, pensando en los suyos y en él mismo. Juan Carrillo fue un goleador de principio de siglo. Sport Ácash de Huaraz fue quien más lo disfrutó, Sport Boys también lo tuvo en sus filas y otros clubes más. Pero ahora, el ex futbolista nacido en el Callao, no lleva más el balón en los pies, sino un silbato en los labios. Pertenece al gremio de árbitros y esta es su ‘nueva’ historia.

Juan, ¿Cómo nació la idea de hacerte juez de fútbol?

Mi hermano es árbitro y me comentó: ‘Si sabes todas las reglas, ponte a arbitrar’.

¿Estudiaste?

Llevé un curso por internet, lo aprobé y ahora ya puedo conducir partidos de fútbol, fulbito y Futsal.

De jugador, ¿Cuál es lo peor que el dijiste a un juez?

Arreglador.

¿A quién?

A Miguel Santibáñez.

¿Por qué?

Estaba jugando por Sport Áncash en Tacna. Íbamos ganando 3 a 1, con 2 goles mío y el otro del brasileño Calheira.

¿Qué sucedió?

En el gol, celebré sacándome la camiseta y me sacó 3 tarjetas.

¿Cómo es eso?

Me mostró la amarilla por quitarme el polo, luego otra por ponérmelo y juntando las 2, ya podía mostrarme la roja y lo hizo.

Ahora entiendo por qué le dijiste ese insulto

Le dije su vida y desde ahí, cada vez que me dirigía, amenazaba con botarme.

¿Alguno te hablaba?

Fernando Legario me decía antes de empezar el partido: ‘Dedícate a jugar y no estés reclamando. Pórtate tranquilo’ y yo le decía que conmigo, si conducía bien el partido, no iba a tener problemas.

¿El más ‘vivo’ para reclamar?

Carlos ‘Kukín’ Flores siempre les gritaba: ‘No seas malo, no te metas con el billete de mi familia’.

Ahora te pasaste a la vereda de ellos

Sí y me hago respetar.

¿Se te prenden?

Tengo la dicha de conocer a todo el mundo y me respetan.

¿Pero siempre hay malcriados?

Trato de adelantarme. Te cuento una.

Dime

Estaba un partido picante, en barrio movido. Yo a un costado del campo de juego, los jugadores entrando con fuerza y alrededor de la cancha la gente tomando cerveza.

Todo en contra

Como los ánimos estaban recontra cargados, agarré la pelota, levanto los brazos y grité: ‘Voy al Var’

¿Y qué hiciste?

Salí y me paré en una mesa del costado, le pedí me sirvan un vaso de ‘chela’, tomé y volví a reanudar el juego.

¿Se quedaron sorprendidos?

Les aclaré: ‘Mi Var es con B grande’

¿Otra de esas?

Una vez en un campeonato de fulbito, que estaba la cosa tensa, paré el balón y dije: ‘Posición adelantada’ y se matan de risa.

Mándate otra

Me llamaron para dirigir en San Jacinto. Y estaban a mi lado tomando y con una mano dirigía y con la otra, me tomaba un vasito.

¿Te han ofrecido billete?

Piden ayudita y les digo: ‘Tranquilo’ y acabando el partido, el ganador se acerca y me dice: ‘Juan, te invito una ‘chela’ y le digo que no, mejor dame eso en billete para comprar un pollito para mi familia’ y se ríen.

¿Has dirigido a tus ex compañeros?

Un par de veces, que llegan a jugar unos campeonatos donde les dan su sencillo.

¿No son confianzudos?

De entrada, les digo: ‘Ustedes vienen a ganar su billete y yo también. Así que no me jo.. y no reclamen’.

Una pregunta, el arquero argentino, por los insultos a los colombianos, ¿debió ser expulsado?

Por el gesto obsceno que hizo al festejar un penal atajado, podía echarlo, pero es portero de Argentina y eso pesa.

¿Dirigir a Neymar o a Messi?

Debe ser complicado el brasileño y el argentino, no se mete con nadie, pero con una mirada te presiona.

¿Se gana bien?

Cuando te ‘pinta’ sábado y domingo, puedes llenar la refrigeradora.

Entonces, hasta el próximo silbato.

Un abrazo a mi gente del ‘Trome’ y ya saben que si me necesitan para dirigir cualquier partido, acá estoy.

