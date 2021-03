El que ríe al último ríe mejor. No siempre las cosas terminan como empiezan, si no pregúntele al díscolo Jean Deza lo que le ocurrió con dos cracks del fútbol como Zlatan Ibrahimovic y Thiago Motta. Corría el año 2014 y el peruano cumplía su segundo año en el Montpellier donde no tenía la continuidad que deseaba, pero el técnico Rolland Courbis siempre lo incluía entre los concentrados y alguna vez lo hacía jugar.

En el sorteo por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, al equipo del ‘ratón’ le tocó el todopoderoso PSG. Los jeques ya controlaban el club y con sus millones habían contratado figuras de talla mundial como Edinson Cavani, Thiago Silva Marquinhos, Marco Verrati, Lucas Digne entre otras estrellas. El favoritismo era para los parisinos que eran líderes en la Liga y con un presupuesto de más de 400 millones de euros asustaban a cualquiera y más al modesto Montpellier que no llegaba a los 25 millones.

El choque se jugó en el Parque de los Príncipes y la visita sorprendió a los 20 minutos con un tanto de Daniel Congre. Los dueños de casa ni si inmutaron, el gol en contra lo tomaron como un accidente, se sentían fijos y la confianza creció cuando a los 30′ Edinson Cavani hizo el 1-1. El que menos pensó que llegaba la goleada. Pero no fue así, el arquero del Montpellier empezó a sacar todo lo que llegaba a su arco. Laurent Blanc, técnico del PSG, mandó a calentar a Zlatan Ibrahimovic y Thiago Motta a quienes pensaba reservar, pero al ver que se le complicaba el partido recurrió a ellos para cambiar la historia.

El DT del Montpellier no se quedó atrás y le pidió a Jean Deza que estire que iba a entrar. El peruano no tardó ni un minuto en ponerse a correr al borde del campo. Sabía que estaba en el escenario ideal y con el rival adecuado para mostrarse, así que empezó a calentar con ganas. En un momento cuando los suplentes estiraban, Deza se encontró cara a cara con el sueco y el brasileño y los saludó. Los rivales se sorprendieron y respondieron el saludo. Siguieron corriendo esperando que los llamen para entrar y nuevamente coincidieron con el ‘ratón’ que les hizo una broma y todos sonrieron.

Como los entrenadores no los llamaban para entrar, siguieron ejercitándose y charlando hasta que Ibra y el brasileño le preguntaron a Deza. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Estaba claro que jamás habían visto al chalaco. El porteño, canchero les respondió. “Soy peruano me llamo Jean” Ibrahimovic y Thiago lo miraron y juntos le consultaron en tono burlón ¿ Y que hace un peruano jugando en Francia? Cuando Deza les iba a responder, Blanc ordenó los cambios y el ex jugador de Alianza se quedó con las ganas de contestar.

Tres minutos después del ingreso del goleador de Suecia y el brasileño, Víctor Montaño, hermano de John, hizo el 2-1 para Montpellier. El técnico del equipo visitante entendió que tocaba defenderse y volvió a mandar a la banca a Deza que se quedó con las ganas de ingresar. Al final el triunfo fue para el equipo ‘chico’. El festejo en el centro del campo no se hizo esperar, fue en ese momento que el peruano se volvió a cruzar con Zlatan y le dijo: “Ya sabes que hace un peruano aquí en Francia”. El gigante, lo miró, sonrió y se fue a los vestuarios.