Rossana Urrutia, la presidenta ejecutiva de Nativa TV, salió al frente para responderle a Erick Osores, quien cuestionó que este medio de comunicación transmitiera ‘La Noche Crema’ , luego que ningún canal se hiciera de los derechos para la presentación de los jugadores de Universitario de Deportes.

“Señor Erick Osores lamentó sus expresiones hacia nuestro medio @somosnativa”, indicó inicialmente Urrutia en el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. “La soberbia puede ser mal consejero. Seguiremos con humildad trabajando y creciendo” , agregó.

Erick Osores cuestionó a Nativa TV y medio de comunicación sale al frente a 'parcharlo. (Foto: Captura)

¿QUÉ DIJO ERICK OSORES SOBE NATIVA TV?

En el programa ‘Erick y Gonzalo’ de YouTube, que conduce junto a Gonzalo Núñez, Erick Osores tuvo ácidos comentarios en contra de Nativa TV. Indicó que no entiende cómo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) puede tener un vínculo con este medio. Inclusive la calificó como “una cuenta de Gmail”.

“Tengo un tema con Nativa, con buena onda, yo sé que (Miguel) el hijo de Jorge Del Castillo está ahí, el que apoyó a Pedro Castillo al pasarse al bando de Perú Libre. Pero no me entra en la cabeza el vínculo de la Federación Peruana de Fútbol y Nativa” , inició diciendo.

“No tiene nada que ver con los chicos que trabajan ahí, que les vaya super bien, esto tiene que ver con el arreglo. ¿Acaso Nativa es más fuerte que ‘A Presión’, más que ‘Erick y Gonzalo’? Como dice el ‘Loco’ Vásquez, es una cuenta de Gmail”, agregó.

Asimismo, Osores afirmó que no sabe si Nativa TV es un medio “que tiene billete” para poder comprar los derechos de las transmisiones y cuestionó que, en caso lo sea, de dónde sale tanto dinero, pues -según su criterio- no es algo normal que se dé esta situación.

“No sé qué es Nativa. No sé si es un medio poderoso, que no creo que lo sea, ¿tiene tanta plata (Pedro) Castillo? Honestamente pregunto ¿De dónde la tiene? No entiendo cómo Nativa puede pagar 8 a 10 cámaras, una transmisión con muchas cámaras. No sé cuál es el extraño vínculo de la FPF con Nativa, no me parece normal ni coherente”, explicó.

Finalmente, el periodista Erick Osores dio a conocer que le gustaría tener una charla con el dueño de Nativa. “Hay algo que es anormal. Nadie lo ha dicho. Me gustaría preguntarle al hijo de Jorge del Castillo cuál es su negocio y de dónde vino esa plata”, sentenció.