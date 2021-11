Fernando Martel tras título de Alianza Lima: “Estoy muy contento por toda la hinchada que en verdad se lo merece”

¡La Victoria es una caldera, y en Chile también lo celebran! Este domingo Alianza Lima empató sin goles ante Sporting Cristal por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson y, en el resultado global, venció por 1-0 con gol de Hernán Barcos, lo que lo consagró como campeón nacional este 2021.

No solo en toda La Victoria celebran este título de Alianza Lima, que hace gritar de júbilo al hincha blanquiazul, sino en Santiago, un exjugador querido, respetado y recordado de gran manera porque también salió campeón nacional por el 2016, festeja y se expresa por este nuevo, palmares del club íntimo.

“Felicitar al equipo, a todos lo que hicieron posible después de tiempo volver a salir campeón. Alianza Lima como siempre lo he dicho es Perú. Así que estoy muy contento por toda la hinchada que en verdad se lo merece, después del año pasado que fue catastrófico para Alianza, el haber descendido, y luego volver por el TAS para permanecer en Primera. Esas son las vueltas que tiene la vida, después de un año de que todo era malo sale campeón”, afirmó Fernando Martel en exclusiva a TROME

Felicita a Jefferson Farfán

En plena celebración por el título, Jefferson Farfán fue cargado, ovacionado por la hinchada, lloró, abrazó a sus compañeros y saltó. Todas estas situaciones no pasaron desapercibidas para Fernando Martel, quien dijo lo siguiente: “Más que todo me alegro por Jefferson Farfán que salió de Alianza Lima, es un emblema, y feliz que él haya conseguido el logro, porque no todos los ídolos de Alianza, han logrado salir campeón”, agregó.

Envía saludos al pueblo aliancista

El excampeón nacional con Alianza Lima, Fernando Martel no dudó en aprovechar esta llamada para enviar un saludo al pueblo blanquiazul por este título conseguido este domingo, “Estoy feliz por el pueblo aliancista y por la institución. Quiero felicitar a todos y estoy muy contento que Alianza Lima haya salido campeón. Un abrazo desde Chile, Fernando Marte envía un saludo”, sentenció a este diario.

