La vida junto a un silbato. En la última década del siglo pasado, el juez de fútbol Fernando Chapell se ganaba los elogios de los aficionados. Era uno de los árbitros más renombrados del país y destacaba porque manejaba, de la mejor manera, la presión que siempre representa cobrar a favor o en contra de los clubes como Universitario de Deportes o Alianza Lima. Hoy, ya retirado, es un exquisito contador de anécdotas, repasa momentos increíbles con dirigentes y jugadores y sigue en la lucha por dignificar su gremio.

Fernando, los árbitros nunca dicen que ‘color’ tiene su corazón

Soy chalaco e hincha del Boys.

¿Protegías a los jugadores?

A ‘Balán’ Gonzales le dije: ‘Juega tranquilo, te voy a cuidar’ y esa tarde hizo un gol.

¿Por qué lo hacías?

Es que al buen jugador lo tratan de traer abajo y yo le decía eso, no para que haga lo que se le antoje, sino que se desarrolle de manera eficiente.

¿Qué jugador era un caballero fuera de la cancha y se transformaba en el partido?

José Luis Carranza era muy educado cuando lo veías en la calle.

¿Y en el campo?

En 1995 Alianza goleó 6:3 a la ‘U’. Ese día el ídolo crema fue a disputar un balón con Frank Ruíz. Cayeron, se escupieron y golpearon.

¿Los botaste?

Cuando iba a sacar la tarjeta roja, el ‘Puma’ me gritaba: ‘No lo hagas’

¿Le hiciste caso?

No y me dijo: ‘Pensar que eres buena gente en la calle y acá cómo jo… '

¿Después de un clásico se sale a la calle?

Para empezar, yo iba por la Vía Expresa en mi auto ‘Camaro’ y me cruzaba con los cantos de los hinchas de ambos clubes.

¿Una más?

Cuando era árbitro trabajaba para una institución bancaria y dictaba el curso de ‘Productos y servicios’, ‘Bolsas y valores’. Tenía 70 alumnos.

Sigue por favor

Después de un ‘U’ vs Alianza, entraba, los miraba y me daba cuenta qué entre ellos murmuraban.

¿Qué ocurrió?

Les dije a todos: ‘Tienen 5 minutos para que me digan lo que quieran’

¿Lo hicieron?

Si. Me percaté que uno se frenaba y le pedí que suelte lo que deseaba decir y me respondió: ‘Eres un con.. tu m..’

¿Te ofrecieron dinero para favorecer a un equipo?

En el año 1979 fui profesor de matemáticas de un colegio nacional de San Martín de Porres y uno de los familiares de mis alumnos, era un muchacho que editaba los videos deportivos de Panamericana.

Dirigió los partidos más importantes de nuestro balompié.

¿Qué hizo esa persona?

Se acercó y me entregó un sobre con 6 mil dólares. Me dijo que me lo enviaba el ingeniero, presidente de un club del norte.

¿Cuál fue tu respuesta?

Que se lo devuelva de inmediato y que yo no necesitaba esa plata.

¿Allí quedó todo?

Lo llamé al dirigente y le pedí que aclare esa situación o lo iba a denunciar públicamente.

¿Tienes otras de esas historias?

En 1991, antes de empezar el duelo entre cremas y blanquiazules, un directivo se acercó, me estiró la mano y me entregaba una llave de auto.

¿Te agregó algún comentario?

Me comentó muy suelto de huesos: ‘Afuera te espera un Mazda del año’ y le respondí: ‘No vas a poder conmigo, no me vendo por nada’.

¿Una más con los directivos?

Una noche, antes de un clásico, me llamó a mi casa un dirigente y me comentó: ‘A ti no puedo ofrecerte plata, pero estoy enfermo, tengo cáncer y me gustaría irme de este mundo viendo a mi equipo ganar’.

¿Era cierto?

Sonreí y le dije: ‘No me huev…’.

¿Allí quedó todo?

Antes de empezar el compromiso, me avisan: ‘Por favor, haga un minuto de silencio, que murió el dirigente que estaba enfermo’. ¿Y sabes cuál fue lo peor?

Dime

Sancioné un penal en contra de su equipo y perdió.

¿Eras de dialogar cuando el futbolista te reclamaba?

Les explicaba lo que estaba cobrando, citándole el reglamento.

¿Dos cosas originales que inculcaste a los jueces?

Llamaba a todos los asistentes y pedía un balón y al igual que los jugadores, poníamos las manos encima y gritábamos: ‘Tres hurras por el arbitraje nacional’ y entrábamos motivados.

¿Algo más?

Expulsé a 2 líneas.

¡¿Cómo es eso?!

En Talara y en Huánuco. Uno de los jueces de línea siempre era de la ciudad y ambos estaban favoreciendo a los clubes locales. Me acerqué y los saqué y tuvo que entrar otro en su reemplazo.

¿Provoca temor una tribuna que ‘ruge’ por su equipo?

Fui a dirigir a Sullana el duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético.

¿Estadio lleno?

Duelo picante y antes de empezar el partido, vi a un amigo de infancia en la tribuna. Cuando acabó el compromiso, llamé a mis compañeros y les dije: ‘Vamos a la popular’.

¿Fuiste?

Con todo mi equipo, entré hasta las graderías y conversé buen rato con mi ‘pata’ y conversaba con los aficionados.

¿Se trata solo de impartir justicia?

Los árbitros deben ser honestos y claros. Lo más valorable es sentirse respetado y considerado.

Un gran abrazo pro estas revelaciones

Un enorme saludo a los lectores del diario ‘Trome’.

TE VA A INTERESAR