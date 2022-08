Cienciano vs. Universitario EN VIVO vía GOLPerú EN DIRECTO y ONLINE chocan este domingo 7 de agosto por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro se jugará en a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana).

El cuadro cusqueño, que se ubica en la cuarta posición con 11 unidades, llega a este compromiso tras vencer en condición de visita a Ayacucho FC. De esa manera, aún conserva su invicto con tres victorias y tres empates.

En la previa del partido ante Universitario, el delantero Danilo Carando, que anotó el gol del triunfo ante los ‘Zorros’, destacó las virtudes del elenco crema. “Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Ya con solo decir que es Universitario, si bien tiene una baja que es Valera, tiene jugadores de jerarquía, por eso están en Universitario. No está cualquier jugador ahí. Yo creo que va a ser un lindo partido para ambos”, señaló a Radio Ovación.

“Va a ser un partido difícil. El equipo viene con un desgaste importante ya que jugamos 3 partidos en altura, pero tuvimos una semana donde pudimos recuperar y analizar, así que ojalá el día domingo podamos dar un bonito espectáculo y se puedan quedar los 3 puntos acá”, añadió.

Cienciano vs. Universitario: a qué hora juegan en Liga 1

Perú: 3:30 p. m.

México: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Uruguay: 5:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Por su parte, Universitario, que se encuentra en el noveno puesto con 7 unidades, suma dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2022. En la reciente jornada, perdió ante Deportivo Municipal (0-1) en el Estadio Monumental.

En conferencia de prensa, el DT del elenco crema, Carlos Compagnucci, brindó un análisis del compromiso. “El gol al inicio del partido hace que se le presente más de cara el partido a ellos. Con futbolistas rápidos arriba, un poco lo que pensábamos y se les dio en seguida la situación, pero realmente no vi que hayamos tenido grandes problemas defensivos a partir de eso. Casi no nos patearon al arco”, señaló.

De la misma manera, recalcó que su equipo no estuvo fino de cara al arco. “Nosotros pudimos controlar el partido el mayor tiempo posible, hemos generado situaciones, no las pudimos concretar y creo que ahí estuvimos erráticos. Al final del partido no tuvimos lucidez para generar situaciones más claras”, añadió.

Es importante mencionar que Universitario de Deportes confirmó a inicios de semana el traspaso de Alex Valera a Al Fateh. El jugador anotó 12 en la Liga 1 y es una gran baja en la delantera del cuadro crema.

Cienciano vs. Universitario: qué canales transmiten el partido

Es importante mencionar que el encuentro entre Cienciano y Universitario se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de GOLPERÚ. De la misma manera, los hinchas de ambos equipos podrán disfrutar del compromiso mediante Movistar Play.

