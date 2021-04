Héctor Chumpitaz recibió el sábado la primera dosis de la vacuna que lo protegerá contra los efectos más temibles de COVID-19, pero lejos de la alegría inicial de su familia, su hijo ‘Tito’ ha tenido que defender al ‘Capitán de América’ de las críticas, en redes sociales, por no haber alcanzado el limite de edad para formar parte de la campaña organizada por el sistema de Salud.

La gloria viviente de la Selección Peruana y de Universitario de Deportes llegó hasta un colegio del Cercado de Lima, acompañado de su hijo y su esposa, Doña Esther. El mundialista presentó su documentación y fue admitido para recibir la primera dosis de la vacuna.

Tras conocerse la noticia, usuarios de Twitter y Facebook cuestionaron que la leyenda del deporte peruano no había cumplido con el requisito de la edad mínima para recibir este beneficio y su hijo Tito Chumpitaz no dudó en aclarar la situación.

Héctor Chumpitaz es dado de alta tras superar el coronavirus

El entrenador aseguró que su padre no se saltó ningún protocolo, que tampoco sorprendió al personal de salud y que han cumplido con todas las disposiciones. “No hay listas.... Yo me acerqué a consultar al lugar de campaña. No sabían quién era, por si acaso. Solo les conté el caso y aplicaba por estar a 10 días de cumplir la edad estipulada”, contó Tito Chumpitaz.

“El 21 es la segunda dosis y lo hará con la edad a la que están vacunado”, señaló el hijo mayor de Héctor Chumpitaz quien señaló que su padre no ha mostrado mayor molestia tras la aplicación de esta primera dosis.

80 no busque problemas donde no hay. — Tito Chumpitaz. (@Heleazarin) April 4, 2021

El ‘Capitán de América’ y su esposa se contagiaron de coronavirus el año pasado, por lo que tuvo que ser internado en una clínica de la capital donde puso superar las complicadas consecuencias del virus.

TE PUEDE INTERESAR