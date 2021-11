Este domingo Alianza Lima empató sin goles ante Sporting Cristal por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson y, en el resultado global, venció por 1-0 con gol de Hernán Barcos, lo que lo consagró como campeón nacional este 2021.

“Muy lindo, la verdad que feliz, merecimos este título, pasar estos momentos. Fue un año muy difícil para nosotros, siempre dijimos no tenemos excusas y trabajar es la única forma, y gracias a Dios se nos dio. Esto es un premio al esfuerzo, el trabajo que hicimos durante todo el año”, dijo Hernán Barcos a llegar al Centro Convenciones de Barranco, lugar donde están celebrando todo el plantel de Alianza Lima el título número 25.

¿Qué manifestó sobre ser candidato al jugador del año?

‘El Pirata’ Hernán Barcos fue el máximo goleador (10) y asistidor (8) de Alianza Lima en la Liga 1 siendo clave en el título número 25. Ante la consulta, expresó lo siguiente. “Ojalá, son cosas lindas, todo gracias al grupo, ya que es un trabajo en equipo, y esto es de todos, no es solo de Hernán Barcos”, afirmó.

El ‘Pirata’ Barcos confesó como fue su llegada a Alianza Lima

“Nosotros junto a la familia decidimos venir a Alianza por esto, lo que es Alianza y es el más grande de Perú. Sabíamos que podíamos hacer cosas importantes acá, quedar en la historia de Alianza y de a pocos lo vamos consiguiendo”, afirmó Hernán Barcos a los medios.

La conexión con el hincha

“Es algo hermoso, lindo, son cosas que hay que disfrutar. El hincha necesita de eso, dé darle un poco de vida, darle una alegría y obviamente están todos para que lo disfruten”

¿Decidió terminar su carrera en Alianza Lima?

Los números de Hernán Barcos con Alianza Lima son muy buenos, es por eso, que el hincha desea que se quede. Al ser consultado sobre su futuro, esto respondió. “No sé si terminar mi carrera, no lo he pensado sinceramente, mi señora siempre me pregunta, porque mis hijos esperan el fin. Con esta alegría, hoy me dijo mi señora que no me retire y que tenemos mucho por conquistar”, agregó.

‘El Pirata’ explicó la razón del festejo efusivo con Jefferson Farfán

“Es un grande, ha sido muy criticado durante todo el año. Sí que cometió errores, pero todos los cometemos, y yo sé lo que él sufrió para estar donde está, sé lo que él sufre para jugar 30 minutos. Entonces, es un mérito enorme para Farfán y lo que significa para él ser campeón”.

¿Qué le prometen al hincha para la Copa Libertadores?

“Para la copa, lo único que vamos a prometer es la entrega como lo hacemos en cada partido y con el empuje de la gente vamos a conseguir lindas cosas”, sentenció Hernán Barcos.

