Jeffrey Ortega, Vida de empresario. Representar jugadores en el fútbol peruano tiene sus emociones, pero también sus ‘dolores de cabeza’. Provoca alegrías por hacer crecer a un chico que sale de cunas humilde, que se desarrolla socialmente y, además, gana y a veces te hace ganar un dinero importante. No obstante, también genera la frustración por los contratos que no se pudieron concretar.

Esta es la vida, pasión y desesperación que vive Jeffrey Ortega, mánager de futbolistas que ha colocado en la Liga 1, la Liga 2 y en el extranjero, pero también está la frustración, porque el elegido, a última hora, no quiso viajar.





Jeffrey, ¿A un empresario le alcanza con saber de fútbol y algo de leyes?

Estudié en la Universidad Cervantes Saavedra de España. para mánager deportivo, coaching, administración deportiva y gerencia.

¿También opinas en la vida amorosa de tus representados?

Es un tema complejo. Cuando una persona o un jugador se enamora, es complicado intervenir, porque en su corazón, solo manda él.

Todo esto te pregunto, porque un jugador no solo necesita apoyo para sus contratos

Los futbolistas necesitan personas que los orienten, no solo en lo profesional, también en su vida personal.

¿Por ejemplo?

Debes portarte como un papa con su hijo. Saber qué es lo que quiere para su futuro.

NO SOLO FIRMAR CONTRATOS

¿Y eso lo hacen todos?

No lo sé, pero en mi caso, creo que mi trabajo no es solo conseguirles un buen contrato, llevarlos a firmar y cobrar tu comisión.

Cuando agarras la representación de un joven, ¿con quién de la familia tienes más problemas?

El papá es más complicado que la mamá. Por eso me siento, hago una reunión y les explico que todo es un proceso para alcanzar los objetivos.

¿Y todos los días están atento a lo que hace el chico?

Lo llamo siempre, salimos a almorzar, armamos una parrilla en su casa, con la familia.

¿Te ha llamado la mamá a decirte: ‘Está saliendo con una chica que no le conviene’?

Pasa muy seguido, pero como te dije, en el corazón nadie puede meterse. Solo hacerle ver que no descuide su lado profesional.

EL FUTBOLISTA PERUANO Y LA NOBLEZA

¿Hay jugadores desleales?

Me ha tocado muchos que son desagradecidos. Pero creo que es un tema de respeto y cultural, de cómo fueron formados en casa, los valores que le inculcaron.

Narra un caso que te haya sucedido...

Cuando están sin equipo, te llaman, te piden que les consigas un club. Me pongo a trabajar, hago la gestión, llamó al presidente de la institución, realizo un trabajo de seguimiento de casi 24 horas diarias y después, cuando los llaman, firman contrato y ya no te responden el teléfono.

¿Te pasó muchas veces?

Sí y el problema es que no se dan cuenta, que tarde o temprano, siempre te van a buscar.

¿Has tomado tus precauciones?

Ya no trabajo con nadie que no tenga contrato firmado para ser su representante.

LOS EMPRESARIOS DE FUTBOLISTAS: UN DEFECTO

¿Y entre tus colegas se ‘maletean’?

Hay empresarios que le hablan mal de ti a tu jugador. Hoy me siento con un futbolista en la mañana y en la tarde lo timbra otro representante.

¿Y cómo los ‘seducen’ para que se vayan con ellos?

Si recién están saliendo, le regalan zapatillas, ropa y vitaminas.

El aficionado siempre se pregunta: ‘¿Por qué solo llegan jugadores extranjeros mayores y no jóvenes?

Un joven de Sudamérica no apunta al Perú, va a buscar México y para luego, intentar llegar a Europa.

¿Dos internacionales qué hayas traído al país?

El año pasado traje al salvadoreño Kevin Santamaría al Llacuabamba y hoy es un jugador de la selección de su país. Hoy está Róger Torres de Colombia en Alianza Atlético de Sullana y ha jugado en clubes importantes, tengo a Cristian Flórez, también colombiano, titular en Sport Boys.

Junto a su esposa han conforma su empresa de representación de futbolistas

¿Se pierde dinero?

Aunque parezca increíble, he tenido futbolistas de selección que no han querido ir al extranjero, por no dejar sus comodidades que tienen acá.

¿Y eso cómo se entiende?

Temor de salir de su zona de confort.

EL FUTBOLISTA PERUANO QUE NO QUIERE IR AL EXTRANJERO

¿Cómo fue el caso?

Tenía todo arreglado con un equipo del extranjero y decidieron no ir.

¿Fue mucha plata?

Hablamos de 70, 80 mil dólares, pero lo más triste, que perdí credibilidad con los dirigentes de ese club.

¿Qué explicación te dan para no ir?

Uno trabaja 30 días para que todo salga bien y cuando le dices tengo la fecha del viaje, me responde: ‘Mi esposa no quiere’.

¿Es verdad?

A veces sí. Converso con la señora y ella es la que no desea irse del Perú. Está feliz acá con lo que percibe de sueldo su marido y pese a que va a ganar el doble en el extranjero.

¿Cómo es tu ‘chamba’ una vez que lo contratan en el exterior?

Viajo, estoy cuando pasa los exámenes médicos, luego hay que buscar un lugar donde va a vivir. Luego de un par de semanas, regreso y ya vemos los pasajes para que vaya la familia a unirse a él.

¿Cuál es lo más duro que puede pasar cuando regresas?

Que te llamen desesperados, para decirte: ‘No me acostumbro al clima, no me gusta la comida’.

¿Qué respondes?

Piensa en la familia, el esfuerzo es para ellos.

LA FAMILIA DEL FUTBOLISTA QUE QUIERE VOLVER

Si te llama y te dice: ‘Me regreso’, ¿Cómo actúas?

Debo ‘atacarlo’ por los seres que más quiere: su familia. Que sea la mamá o la esposa quien le diga que debe seguir allá.

¿Con quién trabajas en el extranjero?

Tengo un socio en Colombia que es el ex futbolista Tressor Moreno y un español.

Un gran abrazo y a seguir en tu lucha

Gracias a ustedes por mostrar el trabajo que llevamos a diario los que representamos futbolistas.