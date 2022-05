De un tiempo a esta parte, un hombre visita los entrenamientos de menores de los diversos clubes peruanos, también pide cita en las escuelas y en todo lugar donde los chicos practiquen un deporte. Ha publicado 5 libros sobre psicología deportiva y no se cansa en su lucha por profesionalizar el balompié. Tito Morinaga fue un defensa central que imponía respeto en los años 70 y parte de los 80, marco a grandes como Perico León y Hugo Sotil, hizo debutar a Johan Fano y hoy, que es un psicólogo titulado, habla desde la experiencia de haber sido protagonista y ahora analista de la mentalidad de un futbolista profesional.

Tito, has vivido todas las etapas del balompié

Fui jugador profesional, también entrenador

Empecemos por lo segundo

Dirigí al Unión Minas de Cerro de Pasco.

¿Dónde te alojaste?

En los departamentos donde vivían los ingenieros.

¿Entonces tenías todas las comodidades?

El problema fue que mis jugadores fueron llevados a cuartos con camarotes, a veces sin luz.

¿A qué hora entrenabas?

A la hora que jugábamos, o sea 1 de la tarde, cuando el sol está ardiendo y ‘mata’ a loa rivales.

¿Cuánto demora la adaptación a semejante altura?

Es de 20 a 30 días.

¿Algunos renunciaban?

He tenido jugadores que no aguantaban la pretemporada. Después de 2 entrenamientos, me decían que se regresaban a su casa.

¿El jugador más destacado en esa tierra?

Mifflin Bermúdez parecía que tenía 4 pulmones.

¿La principal recomendación para los chicos?

Hay que comer medido porque la digestión es lenta.

¿El momento que el clima te asustó?

En plena pretemporada empezó a caer granizo. Parecía que te estaban tirando piedras a la cabeza.

Tuviste a Johan Fano, debes tener una historia con él

Nos tocaba jugar con Pesquero de Claudio Pizarro y lo hago entrar en los últimos 20 minutos.

Fuiste su ‘descubridor’

Luego de ese año, lo entrevistan y declara que quien lo puso en Primera división, es el profesor Roberto Chale.

Fuiste defensa del Defensor Lima

En 1977 me gradué de Psicólogo, el club no pagaba y le meto el cuento al Presidente que iba a México a estudiar una maestría.

¿No era verdad?

Un club de ese país se había interesado en mí y si el decía eso, ese señor iba querer cobrar un platal.

¿Y dónde llegaste?

Me fui al Potosí y me quedé allí.

¿Cómo siguió la historia?

Conocí a don Walter Ormeño y me llevó al Comunicaciones de Guatemala donde salí campeón.

Cuéntame de los grandes que marcaste en Perú.

Perico León, Hugo Sotil, Enrique Cassaretto, Alberto Gallardo.

¿Cómo era Perico?

Él sabía que yo era de entrar fuerte y antes del partido se acercaba y me decía: ‘¿Sobrino quieres jugar por Alianza? Acuérdate que yo recomiendo para el club.

¿Y el ‘Loco’ Cassaretto?

Potente, fuerte, pero si lo ‘ajustabas’, te hablaba: ‘¿Qué pasa compadrito? vamos a jugar fútbol’.

¿El ‘Cholo’ Sotil respondía?

Un duelo entre Sima y Alianza Lima, le fui con todo, solo me dijo: ‘Así quieres jugar? Desde ese momento, pedía la pelota y me humillaba con su habilidad.

¿Otro ‘indomable’?

El ‘Torito’ Luces de la ‘U’. Te gritaba: ‘C… tu m.. ahora vas a ver’

¿Y qué hacía?

Después del partido te buscaba en el vestuario y como sabía su fama, le pedía disculpas y comentaba: ‘No te huev.. conmigo’.

¿Una de don Alberto Gallardo?

Le dabas una patada y muy correcto, te decía: ‘Juguemos tranquilos, somos profesionales’.

Ya llevas publicados 5 libros de la psicología en el fútbol

Es un tratado de orientación en el fútbol para los jugadores y mejoren su mentalidad.

¿Cuál es lo más recomendable?

El entrenador debe tener conocimiento de la capacidad mental de sus dirigidos.

¿Una sentencia?

A los jugadores no lo malogran los amigos, sino que sus padres no los ubican.

Conclusión

Al futbolista hay que cultivarlo desde menores. Que no solo jueguen y corran, también hay que trabajar el tema psicológico para que sepan que esta va a ser su profesión.

Tus libros, ¿son complejos para leer?

El lenguaje en que está escrito es para mí público objetivo, con términos de la vida cotidiana.

Un gran abrazo

A ustedes por esta charla llena de recuerdos y del presente.

