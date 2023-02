Mi gente de La fe de Cuto. Cerramos la semana con una tremenda entrevista. Si les gustó la segunda parte del ‘Mudo’ Rodríguez, en esta oportunidad volvemos con una charla de aquellas, solo para conocedores. Nuestro invitado es Johnny Vegas, el popular ‘Chilavegas’, uno de los porteros más goleadores del mundo.

Johnny Vegas es el tercer portero más goleador del mundo con 45 goles

Goles de penal creo que han sido treinta y tantos y de tiro libre han sido pocos, 10 0 12 nada más, pero en penal era más efectivo. La distancia del penal al arco es muy cerca... En menores no pateé nunca, en esa época jugamos contra Cristal y habíamos salido campeón con la 76 y me dijeron para que tape, tapé, un penal y me lo taparon. En menores nunca pateé, en Cantolao no he pateado nunca. Ya en la profesional tuve más tiempo para practicar y yo de profesores he tenido Pinillos, a Solano, a Kukín. Tú solito te arrimabas un poquito e ibas practicando. Tenía al profe Rubiños y a Jacinto Rodríguez, y le gustaba que le pateen, el profe le pateaba y le pateaba. Ahí está el secreto de la técnica, la práctica. Me decía que yo podía patear y se me fue creando ese hábito.

Me animo en un partido en Ecuador, el Melconorte, vamos con el Chalaca y jugamos con el Deportivo de Cuenca, estábamos perdiendo dos cero en el primer tiempo y el Boys era una mixtura entre jóvenes y grandes. Empezamos el segundo tiempo en el minuto 10, 2-1 y faltando cinco minutos y tiro libre y el Calaca me hace así y yo fui, pateé, chocó en el palo y se metió, 2-2, Todos felices, acabó el partido, fuimos a comer, llegamos al día siguiente a Lima y habían periodistas como si hubiera llegado un actor de cine, llegue a las 3 de la tarde, 5 de la tarde salí del aeropuerto. Fue la única vez que un arquero peruano hacía un gol en el extranjero, y fue mi primer gol en mi carrera, y de ahí empecé a practicar más para fijarme una técnica que me gustaba a mí.

‘Chilavega’: La chapa de Johnny Vegas en referencia a José Luis Chilavert

Chilavert estaba de moda en esa época, era el que hacía goles, y me la pusieron los periodistas por él, no me acuerdo quien fue, pero bien. Uno acá en el fútbol está expuesto a todo, con tal de que no sea de mala leche. Me quedé con esa chapa. El ‘Chato Vega’ también me decían, nadie nos conocía, empezamos a jugar y nos hicimos un nombre.

Fue una época linda porque se creó la primera escuela de arqueros del Perú, tenían 250 arqueros y de esos 15 o 20 fueron arqueros profesionales, algunos buenos, otros regulares. Yo entrenaba en Cantolao en la mañana y en la tarde, tres veces a la semana, iba a la escuela de arqueros. Yo soy un arquero formado entrenando, hay otros que tienen condiciones naturales.

Jhonny Vegas y los halagos que recibió de Jose Luis Chilavert. (Video: KNK Noticias)

Johnny Vegas recuerda los goles que marcó a lo largo de su carrera

Recuerdo el primero y el último, que fue cuando estaba en Caimanes, contra Boys, fue el último gol de mi carrera, pero los goles que nunca me gustaron fueron los que le hice al Boys, yo soy hincha del Boys, no quería, había que hacer gol y después pedir disculpas.

Ahora que nos fuimos a jugar a Brasil, nos saludamos con Rogerio Ceni, me regaló un polo, yo le regalé un polo, conversamos para ver los entrenamientos. Con Chilavert también hicimos en zoom y nos saludamos, me reconoció

Johnny Vegas y Rogério Ceni, integrantes del podio de arqueros máximos goleadores. (Foto: IG @JohnnyvegasF)

Johnny Vegas nos cuenta cómo fue llegar a Sport Boys del Callao

Bolaños era un capo, eso es el fútbol, carácter. Es complicado mantenerse en el fútbol, todas esas experiencias de competir con chicos menores, hacen que quieras seguir haciendo una carrera en el fútbol. Yo me encuentro con ‘Chiquito’ en el Boys, también en la sub 20. Nos fuimos a Cusco, al último queda ‘Chiquito’, el Loco y yo. En Cusco a Chiquito le dijeron que no jugaba y se puso a llorar. A mí me ha tocado competir con él, siempre nos hemos enfrentado, no le gustaba que le haga gol, pero le tocó. Siempre ha habido mucho respeto con Juan, ni él ni yo decidíamos, decidía en entrenador.

Johnny Vegas sobre Sport Boys: "Esperemos que esta apretada les ayude"

Cuto confiesa que empezó jugando como arquero

Qué roche, me metieron nueve goles en Alianza, cuando salgo jugaba en Yo Calidad. Mi papá ha sido arquero del Municipal del Callao, y Pocho en su afán me pone de arquero, yo me quedé traumado. Fue en la auxiliar de Matute, salí llorando... de ahí me puso de defensa. De Yo Calidad eran Martín Hidalgo, El Chino Huamán, Lolo, Landauri también.

Johnny Vegas recuerda su paso por el Boys y a su gran amigo ‘Kukín’ Flores

Verlo jugar era un espectáculo, todos sabían que iba hacer su jugada por la izquierda. Era un personaje, te alegraba el camerino, siempre estaba contento, era buen líder, un buen compañero. Yo estuve con él en Boys, en Sport Áncash y en la Selección y para mí uno de los mejores que he visto. Su carácter era fuerte. Estábamos en el Sport Áncash, estábamos celebrando con whisky, queríamos sacar hielo de la bolsa negra y no se rompía, era una pechuga de pollo jajaja. Con él todos los partidos eran cuatro, cinco pases, gol, el hombre la rompía, por eso te digo, era un espectáculo.

Las confesiones de Johnny Vegas ‘Chilavegas’ en La fe de Cuto. (Foto: Trome)

Johnny Vegas nos cuenta sobre su experiencia de jugar en Unión Huaral

El profe Franco Navarro, estuvimos ahí ocho meses y de ahí me fui a la San Martín, habían hecho 10 puntos en apertura, teníamos que ganar y en el último partido salvamos la categoría. En San Martín me tocó compartir con Marcos Flores, jugamos 21, el hombre era timbero, todos estaban con los sobres, sabrosos, ganamos, queríamos salir pero no nos dejaban, ganamos, nos repartimos.

Johnny Vegas nos cuenta sobre su etapa en Melgar con Roberto Mosquera

De la San Martín me voy a Melgar. Mosquera buena gente, exigente, profesional, buena persona. A los 13 años no sé si don Lucho lo hizo para querer motivarme o no, pero a mí me sirvió mucho, me dijo, ‘tú con esa talla no vas a poder ser arquero’ y yo salí llorando pero con una bronca adentro, y entrenaba más. Me vio después, y luego me abrazó y me felicitó y de ahí me dije a mí mismo, ‘esto es de cabeza’, si estás convencido de qué quieres. Yo lo hice para demostrarlo y me ayudó a estar en el fútbol profesional tantos años.

Johnny Vegas en Cristal tras dejar Melgar de Arequipa

Me tocó estar con ‘Chemo’, salimos campeones nacionales, ‘Chemo’ se fue y llegó Sampaoli, es un asesino, los chicos no aguantaron, muy fuerte, tuvimos 15 días para prepararnos para el campeonato, cinco nos metieron, era un equipazo pero no llegamos bien al partido, estábamos sobrecargados. Esa exigencia era complicada, si te adaptas bien, pero con 15 días en Cristal, no. En Cristal la pasé muy bien.

Johnny Vegas está entre los cinco arqueros más goleadores del mundo

Johnny Vegas y su amor por el boxeo

Era titular en todos los equipos y en Cristal no me tocó ser titular, tenía una bronca adentro, me encontré con un amigo que su papá enseñaba box y entrenaba tres veces por semana, me iba a desfogar toda la ira, me gustaba mucho, hasta ahora voy y boxeo un poco.

El profe Julio César Uribe muy buen boxeador, yo llevaba los guantes y boxeábamos, de lo que marcó las tarjera, yo salí con 10 y el con 7, él se cierra bien pero no podía meterme. Después nos fuimos a Unión Comercio, hacía sparring pero el profe hizo sparring con Caramelo Zegarra, y él achorado, del Callao, le ganó de lejos, creo que con esa pelea se ha confundido.

La ‘mecha’ de Johnny Vegas con un jugador de Melgar por faltarle el respeto a su esposa

Una vez solamente me he peleado en la calle. Estaba en Unión Comercio y mi enamorada, que ahora es mi esposa, me fue a ver al aeropuerto y empezaron a fastidiarla y mi esposa me dijo quienes eran y llegué. Era un argentino que jugaba en Melgar de 6, lo boté al piso, tres veces cayó al piso y ahí quedó, ya yo me calmé y el tipo ahí tirado. Una cosa es boxear y otra pelear en la calle, son cosas totalmente distintas. Yo ahora retirado hago todo, cualquier deporte que pueda hacer, lo hago

La amistad de Johnny Vegas con Jonathan Maicelo

Yo lo he visto pelear con dos o tres, es fuertísimo.

