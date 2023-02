‘La Fe de Cuto’ recibió en su más reciente edición al tercer arquero más goleador del mundo: Johnny Vegas, quien con 45 goles solo es superado por Rogerio Ceni y José Luis Chilavert.

Pero ¿Cómo llegó el popular ‘Chilavegas’ a ser un eximio pateador de penales y tiros libres? Esta es una historia que se remonta a sus inicios como profesional en Sport Boys del Callao.

“En menores no pateé nunca, en esa época jugamos contra Cristal y habíamos salido campeón con la 76 y me dijeron para que tape, tapé, un penal y me lo taparon. En menores nunca pateé, en Cantolao no he pateado nunca. Ya en la profesional tuve más tiempo para practicar y yo de profesores he tenido Pinillos, a Solano, a Kukín. Tú solito te arrimabas un poquito e ibas practicando” , relató.

En Sport Boys, tenía como preparador de arqueros al legendario Luis Rubiños, quien lo puso a patear como sparring del arquero titular, el paraguayo Jacinto Rodríguez. Fue ahí donde descubrió que le pegaba bien al balón.

“Tenía al profe Rubiños y a Jacinto Rodríguez, y le gustaba que le pateen, el profe le pateaba y le pateaba. Ahí está el secreto de la técnica, la práctica. Me decía que yo podía patear y se me fue creando ese hábito”, relató.

“Me animo en un partido en Ecuador, el Merconorte, vamos con ‘Chalaca’ (Gonzáles) y jugamos con el Deportivo de Cuenca, estábamos perdiendo dos cero en el primer tiempo y el Boys era una mixtura entre jóvenes y grandes. Empezamos el segundo tiempo en el minuto 10, 2-1 y faltando cinco minutos y tiro libre y el Calaca me hace así y yo fui, pateé, chocó en el palo y se metió, 2-2, Todos felices, acabó el partido, fuimos a comer, llegamos al día siguiente a Lima y habían periodistas como si hubiera llegado un actor de cine, llegue a las 3 de la tarde, 5 de la tarde salí del aeropuerto. Fue la única vez que un arquero peruano hacía un gol en el extranjero, y fue mi primer gol en mi carrera, y de ahí empecé a practicar más para fijarme una técnica que me gustaba a mí”, añadió.

Sus goles y la charla con Chilavert

“Recuerdo el primero y el último, que fue cuando estaba en Caimanes, contra Boys, fue el último gol de mi carrera, pero los goles que nunca me gustaron fueron los que le hice al Boys, yo soy hincha del Boys, no quería, había que hacer gol y después pedir disculpas”, indicó.

Jhonny Vegas y los halagos que recibió de Jose Luis Chilavert. (Video: KNK Noticias)

“Ahora que nos fuimos a jugar a Brasil, nos saludamos con Rogerio Ceni, me regaló un polo, yo le regalé un polo, conversamos para ver los entrenamientos. Con Chilavert también hicimos en zoom y nos saludamos, me reconoció”, agregó.

Johnny Vegas y Rogério Ceni, integrantes del podio de arqueros máximos goleadores. (Foto: IG @JohnnyvegasF)

Johnny Vegas 'Chilavegas' en La fe de Cuto: Cuando boxeó con Uribe, su amistad con Kukín, Maicelo y más

Mi gente de La fe de Cuto. Cerramos la semana con una tremenda entrevista. Si les gustó la segunda parte del ‘Mudo’ Rodríguez, en esta oportunidad volvemos con una charla de aquellas, solo para conocedores. Nuestro invitado es Johnny Vegas, el popular ‘Chilavegas’, uno de los porteros más goleadores del mundo.

Johnny Vegas llega a ‘La Fe de Cuto’ y nos cuenta sus inicios en el fútbol. Además, habla de sus encuentros con José Luis Chilavert y Rogerio Ceni, quienes comparten con él el podio de atajadores con más goles a nivel mundial.

Finalmente, Johnny Vegas nos habla de su otra pasión: el boxeo. Nos cuenta también su anécdota con Julio César Uribe a quien se enfrentó en el deporte de los puños. Ya saben, sobrinos, arrancamos. La fe es lo más lindo de la vida.

Mira aquí la entrevista completa.

