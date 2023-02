Johnny Vegas llegó a ‘La Fe de Cuto’ para soltar todo el aguadito cocinado en tantos años de carrera futbolística. ‘Chilavegas’ también cumplía en el ring de box, pero solo una vez usó su talento pugilístico en la calle, mejor dicho, en un aeropuerto.

El exportero recordó cuando un jugador extranjero de un equipo rival le faltó el respeto a su ahora esposa. Fue en ese momento que Johnny Vegas se desconoció y se olvidó que para el boxeo se necesitan guantes, ya que el argentino recibió golpes por todos lados.

“Una vez solamente me he peleado en la calle. Estaba en Unión Comercio y mi enamorada, que ahora es mi esposa, me fue a ver al aeropuerto y empezaron a fastidiarla y mi esposa me dijo quienes eran y llegué. Era un argentino que jugaba en Melgar de 6, lo boté al piso, tres veces cayó al piso y ahí quedó, ya yo me calmé y el tipo ahí tirado” , contó.

“Una cosa es boxear y otra pelear en la calle, son cosas totalmente distintas. Yo ahora retirado hago todo, cualquier deporte que pueda hacer, lo hago”, añadió.

Johnny Vegas y los detalles de su pelea contra Jonathan Maicelo y ‘El Diamante’ Uribe

El ex arquero Johnny Vegas es considerado en el ambiente futbolístico peruano como el mejor dentro de un ring. En entrevista con Cuto Guadalupe, el popular ‘Chilavegas’ reveló cómo le fue cuando se enfrentó al boxeador Jonathan Maicelo. Además, desmiente al ‘Diamante’ Uribe sobre el resultado de la pelea que tuvieron cuando coincidieron en Cienciano del Cusco.

“El profe Julio César Uribe muy buen boxeador, yo llevaba los guantes y boxeábamos, de lo que marcó las tarjera, yo salí con 10 y el con 7, él se cierra bien pero no podía meterme. Después nos fuimos a Unión Comercio, hacía sparring pero el profe hizo sparring con Caramelo Zegarra, y él achorado, del Callao, le ganó de lejos, creo que con esa pelea se ha confundido”, expresó.

