Hay que vivir para contarlo, como diría el genial Gabriel García Márquez. Alianza Lima siempre ha sido cuna de jugadores importantes para nuestro balompié y todos ellos casi siempre pícaros para transitar por la vida. Uno de ellos fue Mario ‘Kanko’ Rodríguez, quien defendió los colores ‘blanquiazules’, también de Sporting Cristal y Deportivo Municipal. Tuvo muchos entrenadores, pero fue con el colombiano Jorge Luis Pinto, que vivió su mayor discrepancia.

Mario, ¿Siempre te llamaron ‘Kanko’?

De chico me llamaban ‘Balán’

¿Te pareces al goleador o estás más arreglado?

Soy el negro más lindo del país.

Cuidado que ‘Vitito’ Reyes armó su ‘once’ de los ‘pintones’, se puso de capitán y no te ubicó a ti

Ese está loco.

¿Pero era bravo con las chicas?

Levantaba, pero ‘taco 3′ para abajo.

¿En serio?

Obvio. Si no tiene ‘cacharro’, está misio, no baila, tampoco sabe hablar y ni siquiera es gracioso. ¿Cómo va a ‘ganar’?

Dice que su especialidad son las blanquitas como Natalie Vértiz

Si ella lo ve, me imagino que le dirá que le limpie el carro.

Dónde se pega más, ¿en liga de barrio o fútbol profesional?

Una vez fuimos con mi cuadra a jugar ‘Copa Perú’ en Villa María del Triunfo. Nos rodearon a los jugadores, hinchas y nos metieron tanto golpe, que se cansaron y se fueron. Tuve miedo.

Allí se ve varios jugadores que llegan de ‘boleto’

En la profesional también.

Cuenta una anécdota de tus tiempos

Íbamos a jugar con Cristal en el estadio Nacional. Yo estaba en el equipo ‘B’ y en el partido de entrenamiento, un día antes, le metimos un baile al equipo titular.

Sigue

El técnico era el brasileño Gil y pese a ello, no hizo ningún cambio.

¿Estabas molesto?

Estaba fastidiado y me acordé de algo.

¿Qué cosa?

Que mi comadre ‘Charito’ de Mendocita había organizado una pollada. Entonces, con mi compadre ‘Balán’ Gonzales, en vez de irnos a la concentración, nos fuimos a la actividad.

Imagino que iban solo por un rato

Nos metimos a la cocina para evitar roche. Destapamos un par de cervezas, luego vinieron más y cómo la música estaba buena, salimos un poquito a la sala.

¿Y qué siguió?

Empezamos a bailar, no paramos y salimos a las 6 de la mañana rumbo a la concentración.

¿No les hicieron ‘roche’?

Dormía con Juan jayo Legario y le pedí que me deje la puerta del cuarto abierta.

¿Entraste?

De frente a la cama y me quedé dormido. No almorcé, tampoco escuché la charla técnica y solo me despertó mi compañero para avisarme que ya era hora de ir al estadio.

¿Con resaca?

Claro y estaba en la banca, cuando el técnico le dice a ‘Balán’ que caliente porque iba a entrar.

¿Pero él no había estado contigo?

Sí y yo me empecé a reír.

¿Entró?

Claro y en eso se lesiona el ‘Gato’ Basombrío y el entrenador ordena: ‘Churre’ Hinostroza se va a cubrir el sector derecho y tú entra a la volante’.

¿Qué tal te fue?

Ingreso y justo, gol de Cristal.

¿Cómo siguió la historia?

Me viene una pelota, quería botarla a la tribuna para poder tomar agua y le metí tremendo zapatazo, que se metió al arco rival. Me abrazaban y te juro que no sabía que estaba pasando.

Llegó Jorge Luis Pinto a La Victoria y nunca jugaste con él

Yo siempre he fumado y un día estoy en el cuarto con mi ‘pucho’ y entra.

¿Qué te dijo?

Empezó a decirme que un jugador profesional no debe hacer eso.

¿Qué respondiste?

Fumo delante de mi viejo y no lo voy hacer delante de ti. Por favor sal y cierra la puerta.

¿Y te sancionó?

Me mandó a entrenar con los juveniles y decidí irme del club.

Pasaste por Cristal, ¿Con quién dormías?

Con el ‘Pezuñento’

¿Quién?

Jean Ferrari.

¿Tiene problemas en los pies?

En sus dedos pueden vivir los ‘Pitufos’, porque tiene unos hongos grandes, ja, ja.

¿Tuviste posibilidades de jugar al extranjero?

A jugar a la Liga de Segunda de España.

¿Por qué no aceptaste?

Porque los dirigentes me declararon intransferible y me hacían creer que yo debía jugar en un mejor lugar y les creí.

¿Y al final?

Me metieron una patada en el cu…

¿Ahora es más fácil ‘trampear’?

Antes te venían a pedir un autógrafo y pedías que te anote el número de su casa.

¿Cómo podría ser una táctica de estos tiempos?

Te vienen a vender algo, le dices: ‘Te Yapeo’ y allí te da el número.

Todas te las sabes

Eso fue antes, el ‘Kanko’ infiel murió.

¿Estás enamorado?

Hace 4 meses empecé mi historia con Silvana Granados Retiz y me siento como nunca me sentí.

¿Piensas casarte?

Tenemos planes para el futuro.

¿Con bienes separados?

No soy interesado.

