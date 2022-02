Esta es la historia de Mario ‘Ropero’ Flores, un hombre que se hizo entrenador de fútbol, especializado en Copa Perú y Segunda división, que jugó profesionalmente en la Liga 1 y tuvo su mejor momento en Sport Boys, donde compartió camarín con el inolvidable Carlos ‘Kukín’ Flores. Allí vivió las extravagancias y sorprendente humildad del mejor volante que ha dado el Callao. Hoy nos traslada al interior de su memoria y no solo recuerda a su compañero, también a las mil y una anécdotas que se vive cuando se dirige un club de fútbol.

Mario, dirigir en ‘Copa Perú’, ¿te cura de cualquier miedo?

Las he vivido todas.

¿Cuéntame algunas de esas experiencias?

El 2011 dirigía al Grau de Piura y nos toca enfrentar a un equipo de Tumbes.

Continúa, por favor

Mis jugadores me decían: ‘Allá es bravo, no gana ni Brasil’.

¿Y era así?

Igual que tú me sorprendía y ocurrió lo siguiente.

¿Qué sucedió?

Empieza el partido, mi jugador avanza con el balón, sale un contrario a marcarlo y le mete un puñete en el estómago. Falta en cualquier lugar.

Imagino que el árbitro cobró

Dijo que siga el juego. Luego veo que se forman parejas para la marca y los de mi equipo empiezan a correr, no entendía por qué hacían eso.

¿Y por qué era?

Que los rivales tenían agujas en las manos y los estaban hincando.

¿Allí acabó todo?

Cuando recién llegamos al estadio, la gente hacía una especia de callejón, por donde teníamos que pasar.

¿Imagino que te gritaban de todo?

Te meten rodillazos en las piernas, te dejan jugadores con contracturas y algunos te los dejaban fuera del partido.

¿Alguna vez estuvo en riesgo tu vida?

En la banca de suplentes metieron un petardo, me di cuenta y me alejé. Cuando reventó, voló en varios pedazos la banca de suplentes.

¿La cancha más extraña?

En Pucallpa, mis jugadores entraron a calentar al campo junto al preparador físico y el utilero regresa gritando: ‘Profe, profe’

¿Qué quería?

Me avisó que los chicos estaban embarrados hasta la rodilla con el excremento de la vaca. Cuando no se jugaba, allí pastaban los ganados.

Dicen que eso es casi normal en estos campeonatos

Fui técnico de Sporting Pizarro, de Tumbes, y entrenábamos en una cancha que por las noches era un fumadero. Al día siguiente, cuando llegábamos, era sorprendente.

¿Por qué?

En las prácticas encontrábamos colillas de cigarros y botellas de licor.

¿Y dime una divertida?

Una vez, desde una tribuna, una señora gritaba: ‘Una caja de cerveza a quien le saque la m.. al ‘Ropero’ Flores’

¿Cuál fue tu reacción?

He volteado y mirando a la tribuna, respondí: ‘Le pongo una más al que se anima, pero ahorita mismo, a medirse conmigo’.

¿Alguno se puso de pie?

Nadie y ella gritaba: ‘Cobardes’.

Vamos a tu etapa de futbolista. Hubo volantes, que te temían

Jugando por la ‘Rosada’ enfrentamos a Universitario que en la volante tenía a Paolo Maldonado y Gustavo Grondona. Terminó el primer tiempo y perdíamos 2:1.

¿Cómo se puso ese camarín?

Entramos y nos dirigía el profesor Ramón Mifflin. Se me acercó y me nombró a los dos jugadores cremas: ‘Ambos hacen todo y hay que quitarles la pelota. Les pegas, te llevas el balón a tu casa, pero no pueden seguir teniendo la pelota’.

¿Y entraste con esa consigna?

La primera me llevo con todo a Paolo, me reclama por la falta y le grito: ‘Juega c.. tu m.. que por tu culpa me han gritado’.

¿Siguió el argentino?

Le digo: ‘No me importa que me expulsen, pero te voy a romper’. Ganamos 5:2.

Tienes que contar una con ‘Kukín’.

Era muy generoso. Después de una práctica, fuimos a comer cebiche y entra al local, una señora con una receta médica en la mano.

¿La atendió?

Primero le dijo que estaba almorzando, que después podían hablar y ella insistió y por fin Carlos le pidió ver el documento y lo vacilé.

¿Qué el dijiste?

Para qué pides si no sabes leer.

¿Colaboró?

Abrió su billetera y le dijo: ‘Solo tengo 100 dólares’, espero te alcance.

¿Le entregó todo?

Por supuesto, la señora estaba emocionado, le dijo que iba a comprar y le traería su vuelto.

¿Y él que le comentó?

Me acuerdo, que muy tranquilo, le aclaró: ‘Vaya y con lo que sobra, compre comida para su casa’.

¡Qué tal gesto!

Ella le insistió: ‘Usted tiene que pagar su cuenta’ y él, muy tranquilo, explicó: ‘En el Callao, yo como y tomo gratis’ y la señora se fue contenta.

¿Y al final?

Trajeron la cuenta y yo la pagué. Me terminó ‘picando’ ja, ja.

Una más del profesor Ramón Mifflin por favor

Los dirigentes cuestionaban su trabajo, decían que no daba charla técnica.

¿Y la dio?

Invitó a los directivos a que estén presentes. En una pizarra marcaba unos trazos, luego otros y al final, concluyó su discurso y señaló lo que había dibujado.

¿Qué era?

Un pene y los dirigentes estaban mirando atentos.

Un fuerte abrazo

Gracias a todos los que lean esta entrevista.

