En la segunda parte de la entrevista de ‘La Fe de Cuto’ a Alberto Rodríguez ambos defensas recordaron la participación del ‘Mudo’ en el proceso eliminatorio de la selección peruana rumbo a Rusia 2018, el cual nos devolvió a un Mundial luego de 36 años.

Rodríguez fue uno de los artífices de esta clasificación, incluso le tocó ser capitán en algunos partidos. Esto le ha valido el reconocimiento de la hinchada, aunque a algunos se les pasó la mano con el cariño hacia el defensor.

Una de las anécdota que más recuerda el ‘Mudo’ no fue con un hincha cualquiera, fue con uno que pertenecía a la Policía Nacional del Perú.

“Recuerdo que me pararon, me intervinieron y cuando me ven, me saludan, y me dijeron, si quieres, maneja borracho, atropéllame, yo no te voy a decir nada. Se van de avance” , señaló el popular ‘Mudo’.

Asimismo, el exzaguero de Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima señaló que muchas veces no ha tenido que pagar por servicios en tiendas o restaurantes, ya que agradecidos aficionados de la selección peruana se encargaron de la cuenta.

“Otra fue, me acuerdo que estaba en un grifo con mi hijo, y un señor me saluda, me agradece y cuando saco algunas cosas, voy a pagar, el señor ya se había ido y lo había dejado pagado, yo quería agradecerle y ya se había ido... hubiera sacado más cosas jajaja”, señaló.

“Después en restaurantes, que no me han dejado pagar... y hasta hoy, ya no juego hace más de un año y hasta ahora me siguen agradeciendo”, añadió.

Mi gente, una semana más con ustedes. Cómo una primera parte no fue suficiente, te traemos la segunda entrega de la picante entrevista que le hicimos a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’ en la que nos cuenta más detalles de ese sueño tan lindo que vivimos en el 2018: la participación de Perú en el mundial Rusia 2018. Totalmente emotiva.

Luego de hacer un repaso por su faceta como jugador en la Liga europea, Alberto Mudo Rodríguez recuerda sus pasos por Alianza Lima, Cristal y Universitario. Además, nos narra anécdotas con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y habla de las ‘travesuras’ de Jean Deza.

Finalmente, el ‘Mudo’ nos dice que ‘no se ha retirado’ y revela en ‘La fe de Cuto’ a qué se dedica en la actualidad. Finalmente nos cuenta cómo su vida cambió desde que ingresó a una comunidad religiosa. Comenzamos, mi gente, disfruten del programa y ya saben que la fe es lo más lindo de la vida.

