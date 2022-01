En la vida tomas decisiones certeras que se disfrutan y se cometen errores que te marcan para siempre y estás seguro que no volverías a realizar. Un futbolista también ‘resbala’ y peca de confiado. Guillermo Guizasola defendió los colores de Alianza Lima y fue compañero de su hermano Roberto. Con él tuvo una complicidad que hasta hoy no puede olvidar, pero también dejó que la sangre le gane y creyó en su palabra. Fue dirigido por Franco Navarro y supo del carácter especial del ex delantero de la selección peruana. Estos son los pasos que está ‘arrepentido’ de haberlos dado.

CONFIAR EN MI HERMANO...

Le gustaba irse a fiestas y ya no quería ir a entrenar. Un día salió y no quería levantarse. Lo ‘empujé’ al taxi y en el camino le aclaré: “Como vamos a llegar tarde, bajamos y le decimos al profesor que se reventó la llanta. Tuvimos que empujar la ‘caña’ y eso nos retrasó”. Él aceptó la idea. Cuando llegamos, el utilero nos advirtió que estaban preguntando por nosotros. Para mi mala suerte, mi ropa no estaba a la mano y me demoré unos minutos. Me vestí, voy al campo y antes de que el técnico me pregunte, le dije: “Disculpe, se nos malogró el auto”. Enseguida, el profesor me aclaró: “No diga mentiras, su hermano ya nos dijo que salió a una fiesta y se quedó dormido. Aprenda de él”.

MOLESTARME CON MI ESPOSA...

Jugaba en provincia y mi señora se quedó en Puente Piedra. Mensualmente le enviaba dinero y le decía: “Construye una piscina en el patio de la casa”. Cuando acabó la temporada y regresé a Lima compré mi short para llegar y meterme un chapuzón. Pero vi que mi hogar había crecido para arriba. Me incomodé y le pregunté por qué no había hecho lo que le dije y me respondió: “Un día no jugarás al fútbol y de qué vas a vivir”. Ahora tengo mi edificio en las ‘favelas’ de Puente Piedra y alquilo cinco departamentos. Ella tenía razón.

ESCUCHAR LA CHARLA DE FRANCO NAVARRO...

Nombraba el ‘once’ que arrancaba el partido y al último decía mi nombre completo: “Va a jugar y ojalá se ponga serio, porque si juega como debe ser, es un gran futbolista, pero para distraído, pobre que no lo haga bien, lo agarro a golpes, ya me tiene huev...”. Yo sabía que lo hacía para tocar mi amor propio. Por eso siempre le rendí y era titular en sus equipos. Me ‘hincaba’ para que me rebele y saque lo mejor de mí. Como media hora ‘rajaba’ y cuando acababa decía fuerte: “Listo muchachos, vamos a dejar todo”.

LLEVAR A JUAN ‘CHENGUE’ MORALES A UN TONO...

Una vez armamos una reunión, todos compañeros con sus esposas. Se puso a bailar ‘perreo’ y sacó a la señora de un amigo. Todo iba muy bien, de manera divertida, y en eso empezó a dar sus pasitos de acrobacia. Levantó la pierna como si estuviera pasando pasándola por encima de la cabeza de la señora y le dio un golpe. La tumbó y todo insolente, en lugar de pedirle disculpas, le dijo: “No me sigues el ritmo, agáchate bien”.

