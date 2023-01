Perdió la memoria. Horacio Calcaterra dejó Sporting Cristal después de 10 años, donde era de los mejores pagados y cobrando al día. Se marchó a Universitario y hoy, en la otra vereda, habla del por qué de su partida del Rímac. “Sentí que en el otro lado no había confianza. Quería un contrato prolongado, quedarme, pero no me sentí respaldado” , aseguró.

Y como era de esperarse, elogió al ‘pueblo merengue’. “Me gustó mucho el recibimiento que tuve en la ‘Noche Crema’. Por mi pasado había mucha gente en desacuerdo de que haya regresado, pero en la cancha eso se puede revertir”, finalizó.

CALCATERRA FELIZ EN LA U

Universitario de Deportes se sigue preparando para el día que pueda iniciar su participación a la Liga 1, lo cual aún se viene dilatando por la situación sociopolítica que vive el país. En tanto, Horacio Calcaterra, uno de los fichajes cremas, se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado los últimos días.

Calcaterra manifestó que, más allá de todos los problemas, ellos entrenan para estar listos jueguen o no el fin de semana. “En el día a día estamos mentalizados que el fin de semana va a arrancar el torneo, trabajamos para eso, para ganar los 3 puntos”, expresó a la prensa.

“Estoy feliz de estar acá. El club avanzó mucho en los años que yo no estuve, me sorprendió para bien, y estoy disfrutando del día a día de estar acá. Ojalá siga por este camino”, añadió.

Calcaterra también se refirió a l llegada del zaguero paraguayo Williams Riveros. “Es un gran jugador, de jerarquía, que viene con humildad y ojalá que se ponga rápido a disposición. Él tiene hambre gloria y le aportará mucho al grupo”, acotó.

