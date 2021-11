El club Alianza Lima salió campeón 2021. El equipo dirigido por Carlos Bustos logró el título de esta temporada luego de empatar 0-0 ante Sporting Cristal. En la ida, había ganado 1-0 también en el Estadio Nacional con anotación del atacante argentino Hernán Barcos.

Jairo Concha, como todos sus compañeros, celebraron a los grande el título número 24 de Alianza Lima en su historia, y al llegar al Centro de Convenciones de Barranco, donde fue la celebración, habló con Fútbol en América.

“Sabíamos como empezaba el año ¿no?, pero se fueron dando algunas situaciones, que gracias a Dios coloco a Alianza Lima donde debe estar, no solo en la Liga 1, sino campeón”, afirmó Jairo Concha.

La confianza de Bustos hacia él ha sido clave

Luego, al ser consultado cuanto influencia Carlos Bustos en este gran año que tuvo con Alianza Lima, el exvolante de la San Martín dijo lo siguiente. “Mucho, al profesor creo que le tengo que agradecer bastante porque me ha dado la confianza no solo ahora en Alianza, sino desde San Martín cuando llegó. Jugué de titular, y se ve que he crecido mucho con él y espero seguir creciendo más.

¿Qué significa para él haber salido campeón con Alianza Lima?

“Si es un sueño la verdad, mi primera vez campeón y espero campeonar muchas veces más”, sentenció Jairo Concha.

TE PUEDE INTERESAR: