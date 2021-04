Jefferson Farfán no tiene ‘corona’, este es un detalle que los jugadores de Sport Huancayo se encargaron de recordarle al goleador de Alianza Lima. Mario Valverde referente del ‘Rojo Matador’ contó pasajes de su fuerte cambio de palabras con la ‘Foquita’, que no solo quedó ahí, sino que todo se resolvería en los vestuarios del estadio ‘Alberto Gallardo’.

El goleador blanquiazul, que había sido muy respetado por los zagueros de Deportivo Municipal la fecha anterior, reaccionó de mala manera cuando Marcio Valverde le aplicó todo su rigor en una de sus primeras jugadas, tras su ingreso en el segundo tiempo.

El volante explicó que tras esa ‘entrada’ hubo intercambio de insultos con la ‘Foquita’. “Producto de su caída yo termino como encima de él, sin ninguna mala intención. Allí es donde reacciona mal diciéndome algo y yo también respondí”, dijo el volante en el programa Zona Mixta.

Marcio Valverde reveló como terminó su roce con Jefferson Farfán (Video: Movistar Deportes)

La molestia del jugador permaneció durante el partido y se resolvería en el vestuario. “Al término del partido Jefferson Farfán me buscó y nos pedimos disculpas por la reacción que habíamos tenido, se aclararon algunas cosas de la jugada, nos dimos la mano y todo muy bien. Eso habla muy bien de lo profesional que es. Yo no lo conocía, pero ese gesto habla bien”, recordó.

Luego el jugador comentó sobre la ocasión que la ‘Foquita’ desperdició en el arco de Joel Pinto. “estábamos esperando que la falle, porque era la última oportunidad del partido, menos mal que la falló”, agregó.

‘ZORRITO’ ANSIOSO POR JUGAR CON ‘FOQUITA’

Una cara larga siempre es el anuncio de problemas. Wilmer Aguirre no es feliz en Alianza Lima. Ama sus colores, disfruta pertenecer al primer equipo, pero con el inicio de la Liga 1 la alegría parece haberse borrado de su rostro. Antes del debut, nadie dudaba que el ataque lo conformaría junto a Jefferson Farfán, pero las cosas fueron cambiando a medida que se acercaba el campeonato.

Aguirre espera poder jugar en pared con su compadre (Foto: Instagram)

Frente al Cusco FC, el ‘Zorrito’ solo jugó 22′. Después vino el duelo ante Deportivo Municipal y no participó ni un solo minuto. El miércoles pasado inició las acciones contra Sport Huancayo, pero a los 57′ el DT Carlos Bustos decidió sustituirlo por la ‘Foquita’.

Los que lo conocen, aseguran que está incómodo, que no estaba en sus planes tener tan poca presencia y mucho menos no entiende por qué no le dan la posibilidad de hacer dupla con su ‘compadre’, quien solicitó que no lo presten, justamente, para que hagan diabluras en el campo. No ha reclamado titularidad, pero su rostro serio lo dice todo. “Me ilusiona jugar junto a Jefferson Farfán. Lo conozco desde menores y sería lindo estar juntos en el campo”, dijo a Rpp.