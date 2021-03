Las dudas sobre la presencia de Jefferson Farfán en el estadio ‘Alberto Gallardo’, para el debut de Alianza Lima ante Cusco FC en la Liga 1, quedaron resueltas. Carlos Bustos habría decidido contar con el apoyo de la ‘Foquita’, pero desde fuera del campo. El delantero acompañaría al equipo, pero tendrá que esperar algunos días para su debut.

Pese al entusiasmo del goleador en las prácticas del cuadro blanquiazul, el DT decidió esperar hasta la cuarta fecha para que el delantero pueda ser convocado. El estratega aliancista también habría decidido dejar fuera de la convocatoria al argentino Hernán Barcos.

La ‘Foquita’, según fuentes en el cuadro victoriano, es que atraviesa la primera etapa del proceso de acondicionamiento físico y que tampoco estaría confirmado que el delantero pueda ser considerado para la cuarta fecha de la Liga 1. El objetivo es que el goleador llegue en un porcentaje óptimo tras el regreso de una importante lesión.

Alianza Lima: Jefferson Farfán sería una de las opciones ante Cusco FC

El entrenador victoriano tiene planificado enviar al campo un once joven y dinámico donde no estarían los jugadores más experimentados del equipo. En este sentido, el uruguayo Pablo Míguez tampoco sería parte del once inicial y Josepmir Ballón será el encargado de liderar este sector del campo.

Quien sí podría debutar en el ‘Alberto Gallardo’ es Wilmer Aguirre quien estará en el banco de suplente esperando que el DT pueda encontrar el momento ideal para que aporte su cuota goleadora ante el cuadro cusqueño.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO