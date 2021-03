Espera que su amigo pueda cumplir uno de sus sueños. Claudio Pizarro, embajador de Bayern Múnich, reconoció su deseo en que Jefferson Farfán pueda sumarse al plantel de Alianza Lima que este año disputará la Liga 1 tras el último fallo del TAS.

“Jefferson siempre ha dado su punto de vista y ha dicho que le gustaría jugar en Alianza. Eso no es algo extraño, la decisión es totalmente de él. Obviamente a mí también me gustaría verlo con la camiseta de Alianza”, dijo el ‘Bombardero’ a Radio Ovación.

El artillero de la Bundesliga no pudo cumplir con el sueño de retirarse con la casaquilla blanquiazul, pero aún abriga una despedida ante la hinchada victoriana. “Conversé del tema con gente allegada a mí, pero lamentablemente por la pandemia no se avanzó, pero es una idea que me gustaría que se pueda dar”, reconoció.

Jefferson Farfán y su posible retorno a Alianza Lima

“Hay cosas que no pude cumplir como terminar mi carrera en Alianza. No salí campeón del fútbol peruano y era algo que quería hacer, pero terminé mi carrera el año pasado”, agregó Pizarro sobre sus temas pendientes en el fútbol.

Claudio Pizarro reconoció que se sorprendió por la decisión del TAS con respecto a la actual situación de Alianza Lima. “Ni siquiera estaba enterado que había ido al TAS. Me sorprendió, no tenía la menor idea. Al final las cosas se dieron como se tenían que dar y están para cumplirse”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO