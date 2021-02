La espera de los hinchas parece eterna para ver a Jefferson Farfán vistiendo la casaquilla de Deportivo Municipal. Este domingo el director deportivo del cuadro edil, Renato Ricci, descartó un acuerdo con la ‘Foquita’, pero dejó abierta sus posibilidades de cara al reinicio de las actividades deportivas de la Liga 1.

“Hoy domingo no hay nada cerrado, esa es la realidad. El hincha de Municipal debe seguir alentando, estamos armando un equipo que está ilusionando a todos y ojalá puedan llegar más refuerzos como Farfán, pero eso no se sabe todavía”, señaló el directivo al programa ‘Negrini lo sabe’ en Radio Ovación.

El dirigente reconoció que existe mucha expectativa y presión por la llegada del jugador en las redes sociales del club, pero aún no se puede anunciar nada. “Si bien he visto una noticia sobre una posible contratación de Farfán al ‘Muni’, eso no es cierto. Todavía sigue en lo mismo, esperemos que todo salga bien, por ahora todo sigue igual”, añadió Ricci.

Show Player

Hace una semana Jefferson Farfán había despertado la ilusión de los hinchas ediles al compartir una composición vistiendo la casquilla de la selección y una imagen de cuando vestía “la otra franja” de Deportivo Municipal, cuando formaba parte de las divisiones menores del equipo de la comuna.

La buena relación entre Jefferson Farfán y Franco Navarro, parece ser uno de los argumentos de la escuadra edil para el fichaje del seleccionado peruano, que al parecer estaría esperando se pueda concretar una oferta del extranjero para poder darle una respuesta a la “Academia”.