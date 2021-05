Jefferson Farfán mira una pequeña luz en medio de la oscuridad. El goleador de Club Alianza Lima sería sometido a un implante de cartílago en la rodilla izquierda según información del famoso doctor español Ramón Cugat, quien ya operó a la ‘Foquita’ y tras esta nueva intervención tendría que superar diez meses de rehabilitación para volver a las canchas.

El jugador de la selección peruana envió las resonancias que se sacó la semana pasada a España para que sean analizadas por el afamado traumatólogo deportivo, quien reconoció un nuevo tratamiento para recuperar la articulación de la ‘Foquita’. “Ya me enviaron la resonancia. Es un desprendimiento de cartílago más pequeño que el anterior. Cuando lo operamos, le aplicamos una técnica moderna, pero con él no funcionó. He operado a más de 180 personas y es la primera vez de una caída del cartílago, pero tiene solución”, señaló el médico en ‘Radio Exitosa’ tras estudiar el caso.

El goleador tendrá que viajar a España para determinar el procedimiento. “Vamos a tener que testear, una artroscopia para ver cómo está el cartílago, ver que ha pasado. Es un gran futbolista, ustedes lo conocen muy bien, tiene una fuerza mental que lucha hasta el último minuto”, dijo.

El delantero y un nuevo problema en su rodilla.

Ramón Cugat reconoció la fortaleza del ’10 de la Calle’. “Él no parece tener 38 años, sino 28. Su rodilla está en buen estado. Hizo un giro muy fuerte (así ocurrió la lesión) porque así es su temperamento. Esto lo va a acompañar durante muchos años. Tiene muy buena musculación alrededor de la rodilla. Es potente física y psicológicamente. Si se opera ahora, volvería a jugar en 10 meses”, señaló el galeno para alegría de sus seguidores.

“Normalmente hay que esperar 7 u 8 meses antes de jugar para que endurezca bien (el cartílago). Una gran cantidad de jugadores, a los seis meses están jugando porque esta técnica les quita el dolor”, dijo para el programa radial.

