Jefferson Farfán atraviesa por un complicado momento de su carrera donde la pregunta sobre ‘seguir o parar’ parece haber llegado. Una situación similar fue la que vivió Ernesto Arakaki, actual Director de Menores de la FPF y exjugador de Alianza Lima, quien hace diez años tomó la decisión más difícil de su vida: colgar los botines con 30 años.

El popular ‘Samurái’ había sufrido constantes molestias en sus rodillas, desde que jugaba en Alianza Lima. El zaguero sintió empeorar el estado de sus articulaciones durante una pretemporada en el FK Inter Baku de Azerbaiyán.

Tras su inmediato regreso a Perú la situación se complicó. Los médicos le recomendaron dejar el fútbol y no exponerse a una vida con limitaciones físicas en el futuro y el defensor no lo pensó dos veces. Hoy, tras las noticias sobre Jefferson Farfán, buscamos su opinión pasa saber cómo se vive estos momentos.

“A Jefferson (Farfán) yo lo veo joven y fuerte. Lo estuve observando en los entrenamientos con la selección de mayores y espero que sea un problema fácil de recuperar, para poder verlo pronto en las canchas. Ojalá no sea algo para preocuparse, como te digo lo veo fuerte y con ganas de seguir”, contó el director deportivo que ha vivido este proceso en carne propia.





FUERZA FÍSICA Y MENTAL

El ‘Chino’ espera que la ‘Foquita’ no tenga que pasar por aquella ‘pesadilla’ que vivió en el 2010. “No sé si podamos comparar mi lesión con la de él, porque son dos rodillas distintas, son casos distintos. La rodilla es una estructura muy compleja con ligamentos, meniscos y se dan un montón de casos que a veces uno no sabe”, señaló Arakaki.

“La ciencia te puede decir muchas cosas, pero el ser humano no solo tiene una la fortaleza física, también hay una mental que te sobrepone a ciertas limitaciones. La medicina también ha evolucionado, así que no creo que sea para dramatizar”, finalizó.

“VOY A LUCHAR POR MIS HIJOS”

Aquel febrero del 2010 el jugador encontró la fortaleza al duro momento personal en el amor a por su familia. “Una vez que me opere y recupere de la lesión voy a tener que encarar otra vida. Tengo dos hijos por los cuales tengo que ver y voy a trabajar y luchar por ellos”, dijo tras anunciar su prematuro retiro del fútbol.

Ante la nueva situación que le planteó el destino, Ernesto Arakaki inició su carrera como entrenador y también se especializó en administración deportiva. Tras su exitoso paso como formador en Alianza Lima, el entrenador ahora asume el reto de dirigir la Dirección Deportiva de Menores en la Federación Peruana de Fútbol.

