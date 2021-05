Los hinchas de Alianza Lima recuperan la ilusión de ver nuevamente a Jefferson Farfán en las canchas. La administración victoriana esperan que la ‘Foquita’ vuelva a ponerse la blanquiazul después de la Copa Bicentenario y colabore con el equipo en la Liga 1, pero todas las miradas estarán en la rodilla izquierda del jugador.

Tras salir lesionado del duro encuentro ante Sport Boys, la ‘Foquita’ ha vivido dos semanas dramáticas, pues la nueva lesión en el cartílago de su rodilla izquierda provocó un replanteamiento de su carrera a corto y mediano plazo. Los pronósticos de los especialistas diferían unos de otros y el delantero estaba esperando la opinión más autorizada en la materia, el doctor Ramón Cugat, a quien le envió sus últimos exámenes.

SE AHORRARÍA 80 MIL EUROS

El especialista español aceptó tomar el caso de Jefferson Farfán y el jugador estaba entusiasmado en ponerse nuevamente en manos del médico español. Sin embargo, una entrevista en una radio local, dando cuenta de los detalles de la operación, y de los meses de recuperación a los que se sometería el atacante, provocó la molestia del deportista. Con esa ‘calentura’ el dialogo con el médico no habría sido de los mejores y la relación habría quedado interrumpida.

El médico español lo esperaba en España para una nueva evaluación y someterlo a una nueva técnica quirúrgica valorizada en aproximadamente 80 mil euros. Vamos a tener que testear, una artroscopia para ver cómo está el cartílago. Él tiene muy buena musculación alrededor de la rodilla. Si se opera ahora, volvería a jugar en 10 meses”, señaló Cugat a Radio Exitosa.

La ‘Foquita’ se pronunció en Instagram para responder una serie de rumores que se originaron por su reciente alejamiento de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda, pero no es la primera vez que el atacante nacional pasa por momentos similares a nivel de lesiones.

AUSPICIADORES NERVIOSOS

Esta notica encendió las alertas en los numerosos auspiciadores de Jefferson Farfán, quienes desconocían, al igual que los hinchas victorianos, la gravedad del caso y del tiempo que la ‘Foquita’ pasaría fuera de las canchas. Una situación similar se habría generado en Club Alianza Lima con los auspiciadores que se acercaron hasta Matute por la llegada del esperado goleador tras su regreso de Europa.

Desde Club Alianza Lima, José Bellina, gerente del cuadro blanquiazul, dejó entrever la postura del club para que Jefferson Farfán no se opere y calme la preocupación de las marcas alarmadas en La Victoria. “No estamos considerado esa opción (la operación), pero lo más importante es lo que el jugador decida. Nosotros preferimos que pueda regresar sin la necesidad de una intervención quirúrgica. No queremos que regrese rápido, queremos que regrese bien”, dijo el administrativo en RPP.

Aún se sigue esperando la versión oficial del departamento médico de la selección peruana, lo mismo que el médico de Club Alianza Lima que no se ha pronunciado sobre el caso del delantero y del resultado de las pruebas médicas previas a firmar contrato con el cuadro blanquiazul.

Ante problemas de rodilla

REGESARÍA PARA JUGAR SOLO 15 MINUTOS

El regreso de Jefferson Farfán ahora está en manos de su fisioterapeuta colombiano Mauricio Alzate quien ha programado un plan de recuperación a base estimulación eléctrica y otros tratamientos focalizados a recuperar la movilidad y fortaleza de la región afectada. Sin embargo, especialistas en medican deportiva estiman que el delantero está arriesgándose a complicar su lesión y que, en el mejor de los cosos el jugador podría jugar 15 minutos, pero una sobrecarga lo expondría a una nueva crisis como la suscitada después del duelo con Spot Boys.

