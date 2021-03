Como si se tratara de un ‘calichín’ entrando a un grupo nuevo, Jefferson Farfán tuvo que someterse a uno de los rituales más antiguos de nuestro balompié y recibió todo el ‘cariño’ de los compañeros, asistentes de equipo y el personal de utilería de Alianza Lima, quienes formaron parte de ‘Callejón oscuro’ que sufrió el goleador antes de empezar los trabajos en el Colegio de la Inmaculada de Surco.

El cuadro blanquiazul se encargó de compartir con sus millones seguidores un video de los primeros momentos de la ‘Foquita’ entrenando junto a sus compañeros. El delantero primero tuvo que cumplir los estrictos protocolos de bioseguridad en la institución estudiantil, donde pasó pruebas para descartar COVID-19.

Superada esta estación el jugador realizó trabajos de gimnasio, donde se observó que hacía uso de la mascarilla, mientras se ejercitaba en una bicicleta estacionaria. Luego se sumaría al resto del grupo en el campo.

Jefferson Farfán recibió este 'bautizo' en Alianza (video: @ClubALoficial)

La noticia más importante no solo para los hinchas de Alianza Lima, sino de la selección peruana, es que Jefferson Farfán pudo hacer fútbol. El goleador no había podido hacerlo, ni en los mircrociclos de la ‘Blanquirroja’, debido a que no recibía la aprobación de parte Néstor Bonillo, preparador físico de la FPF.

Hoy, la nueva contratación del cuadro victoriano participó activamente del partido de práctica que organizó el argentino Carlos Bustos y durante 35 minutos alternó en la ofensiva del equipo B junto al argentino Hernán Barcos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿A qué hora te tocaría ir a votar según el último dígito de tu DNI?