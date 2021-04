El momento de felicidad de Jefferson Farfán tras regresar al fútbol peruano, no solo ha sido motivo de satisfacción de los hinchas de Alianza Lima, sino de todos sus seguidores al rededor del mundo. La vuelta de la ‘Foquita’ fue noticia en los principales medios de América Latina y Europa.

El sublime reencuentro del goleador con el gol, a los pocos minutos de haber debutado con el cuadro victoriano, fue recogido por el Diario AS de España quien siguió todas las incidencias del regreso del exLokomotiv y Shalcke 04 a las canchas después de una prolongada recuperación.

Infobae, por su parte calificó como ‘Heroico’ el regreso con gol de la ‘Foquita’, luego de anotar el gol del triunfo de su equipo, que regresó del descenso por un fallo del TAS.

Clarín calificó como 'Héroe' a jugador blanquiazul en su regreso (Captura)

Diario Sport, de España, también calificó de esta manera la vuelta de Jefferson Farfán a las canchas y saludó su vigencia como goleador, pese a los pocos minutos que tuvo dentro del terreno de juego y las condiciones adversas que tuvo que remontar para este momento.

Diario Sport reconoció importancia de Farfán en su regreso (captura)

La cadena deportiva ESPN tampoco estuvo ajena a este acontecimiento y reconoció lo determinante del delantero peruano para el momento de Alianza Lima en la Liga 1. “Farfán vuelve a ser decisivo...”.

EPSN desatacó regreso de la 'Foquita' (captura)

Otros medios recogieron parte de sus declaraciones tras este importante momento. “No puedo expresar lo feliz que me encuentro de poder darle alegría a mi familia y a todos los aliancistas. Pero esta historia recién comienza y la escribe todo este increíble grupo con el que me toca compartir y empujar todos juntos hacia los objetivos que nos hemos puesto”, reconoció el mundialista.

Diario AS siguió cada momento del regreso de Jefferson Farfán (Captura)

“El fútbol te da de todo. Momentos duros como las lesiones y las derrotas sufridas. Pero también te da momentos hermosos como volver a jugar por el equipo”, comentó el goleador de Alianza Lima.

Gol de Jefferson Farfán (Video: Gol Perú)

